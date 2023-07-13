Барнаульский Ковш очистил от мусора городской экоотряд

Отдыхающие нередко оставляют после себя горы мусора, превращая живописные места в свалку.
Одно из таких мест - барнаульский Ковш, который привели в порядок неравнодушные студенты.
Площадь убранной территории на Ковше составила порядка 500 кв. м. Собрали более 200 мешков мусора.
В администрации выражают надежду, что впредь барнаульцы будут уважать чужой труд и перестанут оставлять отходы на водоемах.
Следующая акция пройдет в Ленинском районе: бойцы экоотряда помогут подготовиться к Шукшинским чтениям.