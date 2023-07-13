13 июля
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Жизнь

Барнаульский Ковш очистил от мусора городской экоотряд

Городской экоотряд «Рысь» 12 июля провел акцию «За чистоту озер и рек в ответе человек», в рамках которой очистил барнаульский Ковш, сообщают в мэрии.

Городской экоотряд «Рысь» очистил Ковш.
Городской экоотряд «Рысь» очистил Ковш.
barnaul.org

Отдыхающие нередко оставляют после себя горы мусора, превращая живописные места в свалку.

Одно из таких мест - барнаульский Ковш, который привели в порядок неравнодушные студенты.

Площадь убранной территории на Ковше составила порядка 500 кв. м. Собрали более 200 мешков мусора.

В администрации выражают надежду, что впредь барнаульцы будут уважать чужой труд и перестанут оставлять отходы на водоемах.

Следующая акция пройдет в Ленинском районе: бойцы экоотряда помогут подготовиться к Шукшинским чтениям.

Ранее более 200 мешков мусора собрали на реке в Барнауле.

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