18 мая 25°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Жизнь

Барнаульский музыкант стал автором нового слезоточивого хита для HammAli & Navai

Рэперы HammAli & Navai выпустили новый трек, в создании которого принимал участие музыкант из Барнаула Евгений Трофимов.

Микрофон.
Микрофон.
unsplash.com

Написанная им песня заинтересовала известных исполнителей и вместе они сделали новый хит, заставляющий страдать девчонок с разбитым сердцем.

Трек называется «Птичка».

«Мой первый опыт сотрудничества с артистами такого масштаба», — написал барнаулец в Instagram.

В комментариях подписчики восторгаются композицией, но многие отметили, что любят исполнение автора. На официальных площадках трека с оригиналом уже не найти.

На страницах HammAli & Navai поклонники тоже высоко оценили песню, завалив аккаунты тоннами сердечек.

«Невероятно, сильно, шикарно. Не остается даже слов, одни эмоции. Это просто шедевр… Люблю вас сильно. Ребят, вы как всегда — в самое сердце», — написала одна из слушательниц.

Евгений Трофимов в 2017 году принимал участие в телепроекте «Новая фабрика звезд» на телеканале «МУЗ-ТВ». Он исполнял композиции в группе «Север 17», которая в финале программы заняла третье место и выиграла поездку на Мальдивы.

В 2020 году принял участие в шоу «Ну-ка, все вместе!» на телеканале «Россия 1».

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2021
Категория информационной
продукции 18+
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость