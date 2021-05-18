Барнаульский музыкант стал автором нового слезоточивого хита для HammAli & Navai

Рэперы HammAli & Navai выпустили новый трек, в создании которого принимал участие музыкант из Барнаула Евгений Трофимов.

Написанная им песня заинтересовала известных исполнителей и вместе они сделали новый хит, заставляющий страдать девчонок с разбитым сердцем.

Трек называется «Птичка».

«Мой первый опыт сотрудничества с артистами такого масштаба», — написал барнаулец в Instagram.

В комментариях подписчики восторгаются композицией, но многие отметили, что любят исполнение автора. На официальных площадках трека с оригиналом уже не найти.

На страницах HammAli & Navai поклонники тоже высоко оценили песню, завалив аккаунты тоннами сердечек.

«Невероятно, сильно, шикарно. Не остается даже слов, одни эмоции. Это просто шедевр… Люблю вас сильно. Ребят, вы как всегда — в самое сердце», — написала одна из слушательниц.

Евгений Трофимов в 2017 году принимал участие в телепроекте «Новая фабрика звезд» на телеканале «МУЗ-ТВ». Он исполнял композиции в группе «Север 17», которая в финале программы заняла третье место и выиграла поездку на Мальдивы.

В 2020 году принял участие в шоу «Ну-ка, все вместе!» на телеканале «Россия 1».