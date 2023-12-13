Барнаульский перинатальный центр временно закроют

Прием беременных и рожениц прекратят с 8:00 часов 20 декабря 2023 года, а возобновят в 8:00 часов 9 января 2024 года. Пациентов до 23 декабря 2023 года выпишут и переведут в «Алтайский краевой клинический центр охраны материнства и детства». Госпитализация беременных и рожениц высокой группы риска также будет проходить в этом медучреждении.

Консультативно-диагностическое отделение, неонатальная реанимация и отделение патологии новорожденных и недоношенных детей будут работать в штатном режиме.

Ранее в «ДАРе» родился самый маленький ребенок весом 450 граммов.