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4 сентября
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«Барнаульский пищевик» стал главным поставщиком шашлыка и веселья в «День мясного гурмана»

1 сентября на площади Ветеранов в Барнауле прошел «День мясного гурмана».

«День мясного гурмана»
«День мясного гурмана»
Анна Зайкова

Впервые за 12 лет его проведения организаторы отошли от привычного ярмарочного формата устроили большой гастрономический фестиваль с разнообразными развлекательными площадками, живой музыкой и фейерверком. Пасмурная погода не помешала наплыву посетителей. По данным организаторов, на празднике побывало более 10 тысяч человек, а съедено 1,5 тонны мяса!

Генеральным спонсором фестиваля стала известная в Алтайском крае компания «Барнаульский пищевик». В этот день она отметила еще и свой день рождения.

«День мясного гурмана»
«День мясного гурмана»
Анна Зайкова

Павел Крайняк,
директор компании «Барнаульский пищевик»:

Наша главная поддержка — это лояльность потребителя. И все мероприятия, которые мы проводим, нацелены на то, чтобы ее завоевать. Мы хотим, чтобы люди ели алтайские продукты.

Именно на празднике крупный поставщик мясных продуктов презентовал свои продукты с яркими слоганами. Например, серия колбас для детей зашла на ура под слоганом «Вот что можно детям!». Кстати, на празднике детям на самом деле было можно все. Не просто кушать колбаски, а развлекаться сразу на нескольких площадках, фотографироваться в мясных домиках, разучивать уроки с профессором Облепишкиным, танцевать и получать вкусные призы.

Весь день «Барнаульский пищевик» баловал любителей мяса на огне отличным шашлыком. Только за полдня разошлось более 2 тысяч порций любимого мясного блюда. Вечером посетителей «Дня мясного гурмана» ждала насыщенная концертная программа с участием лучших коллективов города. Завершился фестиваль выступлением группы «25 кадр» и красочным фейерверком в лучших традициях Дня города!

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