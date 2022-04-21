21 апреля
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Жизнь

Барнаульский пивоваренный завод отправит 45 коробок гуманитарного груза на Донбасс

Подарки для солдат с частичкой души.
Подарки для солдат с частичкой души.
Фото: БПЗ

Гуманитарный груз для наших военнослужащих, участвующих в специальной операции, собрали сотрудники Барнаульского пивоваренного завода в рамках народной акции «Подарок солдату».

Средства гигиены, продукты питания и сладости, предметы первой необходимости, а главное — частичку своей души, направили ребятам, участвующим в спец. операции, работники завода, при непосредственном участии маленьких членов своих семей.

Андрей Солодилов,
председатель совета директоров ОАО «Барнаульский пивоваренный завод», депутат Барнаульской городской Думы:

— Наш завод участвует второй раз в акции по сбору подарков для солдат, участвующих в специальной операции — это дань их гражданскому подвигу, их вкладу в защиту мирных жителей. Инициатива акции по сбору подарков принадлежала председателю профсоюзного комитета нашего предприятия — Ларисе Алексеевне Сотниковой, а мы данную инициативу подержали с благодарностью ребятам, участвующим в военных действиях. Очень приятно было видеть энтузиазм заводчан, с которым они приносили подарки для ребят, ведь это демонстрирует то, насколько небезразлична людям та ситуация, которая сейчас происходит на Украине.

Особенно хочу отметить инициативу подрастающего поколения — детей наших сотрудников: в каждую коробку мы вложили детский рисунок с пожеланиями каждому солдату здоровья, победы и мирного неба над головой. Знаете, детские эмоции подделать невозможно — они хоть и наивны, но искренни, и передают все чувства, с которыми малыши переживают и пытаются поддержать наших ребят, которым и так нелегко в зоне военных действий. И я уверен, что такой подарок, такой искренний рисунок с добрыми пожеланиями — это самая главная поддержка для наших солдат.

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