Барнаульский Пивоваренный Завод приглашает на Музейную Ночь.

В программе:
- Выставка: «От купечества до современности»
- Квест: «Кладовая Ворсина»
- Дегустация безалкогольных коктейлей
- Розыгрыши
- Призы и многое другое
Вход свободный.
Организатор акции: ОАО «Барнаульский пивоваренный завод». Срок проведения акции:
18 мая в 18.00 завод распахнёт свои двери для гостей, экскурсоводы расскажут и покажут секреты изготовления вкусных напитков, а аниматоры проведут квест и подарят множество подарков.
В программе:
Вход свободный.
Организатор акции: ОАО «Барнаульский пивоваренный завод». Срок проведения акции:
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