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Барнаульский Пивоваренный Завод приглашает на Музейную Ночь

18 мая в 18.00 завод распахнёт свои двери для гостей, экскурсоводы расскажут и покажут секреты изготовления вкусных напитков, а аниматоры проведут квест и подарят множество подарков.

Барнаульский Пивоваренный Завод приглашает на Музейную Ночь.
Барнаульский Пивоваренный Завод приглашает на Музейную Ночь.
Источник: ОАО «Барнаульский пивоваренный завод».

В программе:

  • Выставка: «От купечества до современности»
  • Квест: «Кладовая Ворсина»
  • Дегустация безалкогольных коктейлей
  • Розыгрыши
  • Призы и многое другое

Вход свободный.

Организатор акции: ОАО «Барнаульский пивоваренный завод». Срок проведения акции: 18.05.19 г. Подробную информацию об Организаторе, правилах проведения Акции, количестве призов или выигрышей, сроках, месте и порядке их получения смотрите на сайте bpz.su. Возрастное ограничение 18+

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