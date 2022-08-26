Барнаульский планетарий продолжает развиваться

Выездное совещание по вопросам реконструкции здания муниципального бюджетного учреждения культуры «Культурно-просветительский центр «Планетарий» провел сегодня глава города Вячеслав Франк совместно с председателем Барнаульской городской Думы Галиной Буевич . В совещании также приняли участие заместители главы администрации города, руководители органов местного самоуправления.

Барнаульский планетарий является уникальным для города образовательным объектом. Его посетители становятся участниками увлекательных лекций и обучающих медиапрограмм по астрономии. В феврале 2022 года у планетария появился новый дом — бывший кинотеатр «Родина», являющийся объектом культурного наследия. Сегодня здесь продолжается процесс реконструкции здания.

Фото Михаил Полубедов

Напомним, до 2022 года планетарий располагался в здании бывшей Кресто-Воздвиженской церкви, памятника истории и архитектуры постройки 1908 года. Это здание в соответствии с законодательством было возвращено Российской православной церкви. Администрацией города было принято решение передать планетарию здание кинотеатра «Родина».

В 2021 году на ремонт крыши, проведение внутренних работ в одном из залов, приобретение нового оборудования из бюджета города было направлено 17,7 млн рублей. Это послужило началом большого пути по преобразованию барнаульского планетария в современный культурно-просветительский центр.

Вячеслав Франк Фото Михаил Полубедов

Вячеслав Франк:

— Планетарий очень популярен среди юных и взрослых барнаульцев и не только, его с удовольствием посещают жители Алтайского края, гости нашего города. Это подтверждает важность проведения начатых работ, необходимость дальнейшего расширения и наполнения планетария. Первоочередная задача — ускорить то, что задумано. Речь идет о благоустройстве прилегающей территории, восстановлении фасада, ремонте кровли, обустройстве внутренних помещений, поставке дополнительного оборудования и экспонатов.

Фото Михаил Полубедов

В текущем году, по словам главы города, предстоит разработать проектно-сметные документы на ремонт внутренних помещений и внешнее благоустройство. Общая сумма затрат с учетом приобретения нового оборудования, по предварительным подсчетам, может приблизиться к 100 млн рублей.

В настоящее время Управление единого заказчика в сфере капитального строительства города Барнаула готовит бюджетную заявку на проведение технического обследования существующего фасада здания кинотеатра «Родина» и проектировочных работ по его ремонту, а также благоустройству прилегающей территории. Ведется работа с проектными организациями, имеющими лицензию на проектирование объектов культурного наследия, по уточнению стоимости и сроков технического обследования фасада здания.

— Планетарий нужен городу, — отмечает Вячеслав Франк, — поэтому будет искать источники финансирования, чтобы это учреждение, включенное в образовательный процесс, стало еще более современным и востребованным.

Галина Буевич Фото Михаил Полубедов

О значении планетария для Барнаула и его жителей говорит Галина Буевич :

— Далеко не каждый город нашей страны может похвастаться подобным объектом, который выполняет важнейшую образовательную функцию. Барнаульцам в этом плане очень повезло. Посетители, в первую очередь, дети в увлекательном формате получают здесь важную информацию о мире, который их окружает, о космосе, о природе вещей. Может кто-то, побывав на лекции или мастер-классе, вдохновится, и сам захочет стать астроном, физиком, ученым, космонавтом.

— При плане в 60 тысяч посещений планетарий на конец августа уже посетило более 57 тыс. человек. То есть, однозначно, что к концу года план будет перевыполнен. И это — лишь с одним работающим залом! — продолжает спикер городской Думы. — Реализация проекта позволит создать условия для развития подрастающего поколения, получать ребятам дополнительные знания по астрономии, астрофизике, космонавтике и экологии.

Фото Михаил Полубедов

По информации директора культурно-просветительского центра «Планетарий» Павла Ягодкина, сегодня коллективом учреждения разработано более 40 образовательно-просветительских программ для детей, школьников и взрослых. Еженедельно на астроплощадке проходят бесплатные вечера тротуарной астрономии и уличные наблюдения за Солнцем. С начала года проведено 856 мероприятий на платной и безвозмездной основе.

Говоря о планах и перспективах развития звездного дома, его руководитель отметил создание музея истории космонавтики и музея астрономических и астрофизических явлений с интерактивными экспонатами различных явлений, помещений для детских мастер-классов и кружков, а также возможность демонстрации на площадях барнаульского планетария передвижных экспозиций из коллекций музеев России, входящих в Ассоциацию музеев космонавтики РФ и Ассоциацию планетариев России.