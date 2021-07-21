Барнаульский подъезд наполнил газ, от которого люди задыхаются до потери сознания

С ее слов, от непонятного вещества начинаешь задыхаться, терять сознание, сильно учащается сердцебиение.
«Запаха специфичного нет, но сразу бьет по горлу и носоглотке, начинаешь кашлять, воздуха не хватает», — описывает действие неясного газа жительница дома.
В управляющей компании заявили, что никаких работ с веществами не проводили и информацией не располагают.
Жильцы обратились в МЧС. В ведомстве сообщили altapress.ru, что звонок поступил на номер 112, информацию передали в управляющую компанию, работники которой «приняли меры по проветриванию подъезда».
По словам жителей, человек из УК действительно обследовал подъезд, ничего не обнаружил, но наличие запаха подтвердил.
Разбираться в ситуации — это уже не их полномочия, передает жительница дома слова представителя «управляшки». Там всем желающим посоветовали писать заявление в полицию.
«Главное, ты никогда не узнаешь, чем надышался», — резюмировала девушка.
Есть предположение, что кто-то распылил перцовый баллончик в лифте, но точную природу газа сможет определить лишь Роспотребнадзор.
На место направили оперативную группу городского управления ГОЧС, добавили в пресс-службе краевого ГУ МЧС. Но и они ничего не обнаружили.