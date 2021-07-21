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Жизнь

Барнаульский подъезд наполнил газ, от которого люди задыхаются до потери сознания

Подъезд дома на ул. Балтийской, 55 в Барнауле заполнил газ, от которого люди начали задыхаться и кашлять. Об этом в редакцию altapress.ru сообщила одна из жильцов дома.

Противогаз.
Противогаз.
CC0

С ее слов, от непонятного вещества начинаешь задыхаться, терять сознание, сильно учащается сердцебиение.

«Запаха специфичного нет, но сразу бьет по горлу и носоглотке, начинаешь кашлять, воздуха не хватает», — описывает действие неясного газа жительница дома.

В управляющей компании заявили, что никаких работ с веществами не проводили и информацией не располагают.

Жильцы обратились в МЧС. В ведомстве сообщили altapress.ru, что звонок поступил на номер 112, информацию передали в управляющую компанию, работники которой «приняли меры по проветриванию подъезда».

По словам жителей, человек из УК действительно обследовал подъезд, ничего не обнаружил, но наличие запаха подтвердил.

Разбираться в ситуации — это уже не их полномочия, передает жительница дома слова представителя «управляшки». Там всем желающим посоветовали писать заявление в полицию.

«Главное, ты никогда не узнаешь, чем надышался», — резюмировала девушка.

Есть предположение, что кто-то распылил перцовый баллончик в лифте, но точную природу газа сможет определить лишь Роспотребнадзор.

На место направили оперативную группу городского управления ГОЧС, добавили в пресс-службе краевого ГУ МЧС. Но и они ничего не обнаружили.

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