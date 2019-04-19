На полигоне ТКО в Барнауле рассказали, какой мусор примут бесплатно

Полигон ТКО Барнаула до 25 апреля бесплатно примет мусор с придомовых и общественных территорий. Но не весь. Пресс-служба регоператора «ЭКО-Комплекс» пояснила, что речь идет об отходах, которые не относятся к твердым коммунальным.

Бесплатно полигон примет такие отходы как листва, дорожный смет, ветки деревьев (но не сами деревья). Таким образом регоператор примет участие в городском субботнике и, кроме того, сможет разгрести завалы мусора на контейнерных площадках, образовавшиеся в частном секторе Барнаула за последние две недели.

Сергей Яремака,

заместитель гендиректора «ЭКО-Комплекса»:

Особенно это характерно для улиц Кутузова, Бульвар 9 января, Коммунаров, Власихинской. Мусор вывозится ежедневно. По графику — один раз в день. Но сегодняшние объемы таковы, что приходится совершать несколько выездов на одну площадку. Причем в тариф транспортировка иных отходов не заложена, операторы вынуждены перемещать их на полигон без оплаты.

Представители «ЭКО-Комплекса» также пояснили, что с апреля по июнь и с августа по октябрь контейнерные площадки частного сектора обычно всегда завалены листвой, ветками деревьев. Именно в это время жители убирают огороды и придомовые территории.

Между тем, существует законодательный запрет на складирование такого мусора в контейнерные площадки. Вывоз иных отходов (то есть не твердых коммунальных) должен оплачиваться по отдельному тарифу. Но, по словам представителя регоператора, население не торопится заключать дополнительные договоры.

Чтобы решить проблему с перенакоплением, барнаульский полигон два раза в год проводит бесплатный прием листвы, дорожного смета, веток деревьев.