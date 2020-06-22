Барнаульский предприниматель Иван Вдовин помогает роддому

Как рассказала заведующая родовым отделением барнаульского роддома № 1 Наргиза Зяблицкая, 22 мая медицинская организация закрылась на плановую мойку. После этого встал вопрос о возобновлении работы медучреждения. Однако после завершения санитарной обработки родильный дом не открылся.

По итогам проверки роддому было сделано несколько замечаний.

Поскольку бюджет роддома № 1 не позволял устранить выявленные замечания, руководство организации было вынуждено искать спонсоров, которые бы профинансировали необходимые изменения в медучреждении. На счету был каждый день.

Главврач родильного дома Вячеслав Нечаев направил письмо руководству «ЖБИ Сибири», в котором изложил суть проблемы.

«Медицинская организация не ведет прием пациентов в связи с необходимостью подготовки помещений для работы в условиях повышенного риска заноса новой коронавирусной инфекции COVID-19 и предупреждения распространения инфекции среди персонала, беременных женщин, родильниц и новорожденных детей. Для решения поставленной задачи необходимо выполнение требований санитарного законодательства: установка пластиковых перегородок, дверей, оборудование санитарной комнаты, оборудование входной зоны обсерватора, стоимость которых — 300 тысяч рублей», — сказано в письме.

Завод «ЖБИ Сибири» попросили оказать благотворительную помощь и выделить средства на установку указанного оборудования.

Реакция на это обращение со стороны собственника завода «ЖБИ Сибири» Ивана Евгеньевича Вдовина последовала мгновенно.

«Компания „ЖБИ Сибири“ откликнулась сразу же! Нам выделили необходимые средства буквально в течение одного дня, и мы смогли быстро приобрести необходимое оборудование», — рассказывает Наргиза Зяблицкая.

По ее словам, коллективу родильного дома не хватает слов благодарности за то, что компания так быстро откликнулась на просьбу медиков и настоящим делом подтвердила готовность поддержать работу роддома!

«Только благодаря заводу „ЖБИ Сибири“ мы начинаем работу! Уже на этой неделе мы вновь примем пациентов», — подчеркивает Наргиза Зяблицкая.

Также она рассказала, что руководство роддома написало ходатайство о том, чтобы завод взял шефство над медицинской организацией.

Барнаульский роддом № 1 Дмитрий Лямзин

«Очень надеемся, что это произойдет. Мы ощутили заботу со стороны по-настоящему социально ориентированного предприятия и надеемся на сотрудничество и впредь!» — отметила собеседница.

На самом же «ЖБИ Сибири» рассказали, что были очень рады помочь врачам, которые занимаются такой важной и невероятно трудной работой, как родовспоможение. В компании надеются, что такое плодотворное сотрудничество роддома и завода «ЖБИ Сибири» станет залогом для того, чтобы у появляющихся на свет малышей было по-настоящему сибирское и железобетонное здоровье.

Справка

Компания ООО «ЖБИ Сибири» начала свою деятельность в 2009 году на базе завода «КЖБИ-1». Завод производит большой объем железобетонных изделий для строительства и вибропрессованных изделий «Алом» для благоустройства.

В настоящее время на предприятии трудятся 640 человек.

Компания располагает широкими производственными мощностями, занимая большую долю рынка среди производителей железобетонных изделий региона. Более 1/3 домов в Барнауле построено из продукции, выпускаемой на этом заводе.

В 2018 и 2019 годах завод «ЖБИ Сибири» удостаивался премии «Лидер отрасли в сфере производства материалов для строительства», и коллектив предприятия был помещен на доску почета «Слава и гордость Барнаула».

Отдельный бокс на первом этаже, который был приготовлен на случай, если поступившую роженицу с высокой температурой или другими признаками инфекции уже невозможно перенаправить в специализированный родильный дом.