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Жизнь

Барнаульский приют «Ласка» просит забрать животных хотя бы временно

Волонтеры приюта для животных «Ласка» в Барнауле вынуждены уйти на самоизоляцию, ухаживать и гулять с животными приходит все меньше людей. Также значительно уменьшились суммы пожертвований, сообщает ГТРК «Алтай». Помочь можно, взяв кошку или собаку хотя бы на время.

Кошка.
Кошка.
unsplash.com

Уже появились долги за корм и лечение животных. Кошки и собаки без людей страдают от недостатка общения.

«Ввиду самоизоляции, у нас тоже ограничен прием людей, поэтому очень тяжело работникам, дежурным справляться со всем объемом работы и, к сожалению, естественно, проседает такой момент как выгул собак, которым традиционно занимались волонтеры. Конечно, собачкам очень не хватает внимания», — говорит руководитель «Ласки» Софья Куликова.

Она предлагает всем неравнодушным взять питомцев к себе домой или на дачу, хотя бы временно. Можно помочь «Ласке» поискать постоянных хозяев для кошек и собак. Животное, которое пожило, например, в квартире, привыкает к таким условиям, даже если его на время взять. Потом его переустроить в квартиру намного проще, добавила Куликова.

Всего в барнаульском приюте «Ласка» живут более шестисот собак и свыше двухсот кошек. Постоянных хозяев за время карантина удалось найти только тридцати животным.

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