Барнаульский приют «Ласка» просит забрать животных хотя бы временно

Уже появились долги за корм и лечение животных. Кошки и собаки без людей страдают от недостатка общения.
«Ввиду самоизоляции, у нас тоже ограничен прием людей, поэтому очень тяжело работникам, дежурным справляться со всем объемом работы и, к сожалению, естественно, проседает такой момент как выгул собак, которым традиционно занимались волонтеры. Конечно, собачкам очень не хватает внимания», — говорит руководитель «Ласки» Софья Куликова.
Она предлагает всем неравнодушным взять питомцев к себе домой или на дачу, хотя бы временно. Можно помочь «Ласке» поискать постоянных хозяев для кошек и собак. Животное, которое пожило, например, в квартире, привыкает к таким условиям, даже если его на время взять. Потом его переустроить в квартиру намного проще, добавила Куликова.
Всего в барнаульском приюте «Ласка» живут более шестисот собак и свыше двухсот кошек. Постоянных хозяев за время карантина удалось найти только тридцати животным.