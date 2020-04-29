Барнаульский приют «Ласка» просит забрать животных хотя бы временно

Волонтеры приюта для животных «Ласка» в Барнауле вынуждены уйти на самоизоляцию, ухаживать и гулять с животными приходит все меньше людей. Также значительно уменьшились суммы пожертвований, сообщает ГТРК «Алтай». Помочь можно, взяв кошку или собаку хотя бы на время.

Уже появились долги за корм и лечение животных. Кошки и собаки без людей страдают от недостатка общения.

«Ввиду самоизоляции, у нас тоже ограничен прием людей, поэтому очень тяжело работникам, дежурным справляться со всем объемом работы и, к сожалению, естественно, проседает такой момент как выгул собак, которым традиционно занимались волонтеры. Конечно, собачкам очень не хватает внимания», — говорит руководитель «Ласки» Софья Куликова.

Она предлагает всем неравнодушным взять питомцев к себе домой или на дачу, хотя бы временно. Можно помочь «Ласке» поискать постоянных хозяев для кошек и собак. Животное, которое пожило, например, в квартире, привыкает к таким условиям, даже если его на время взять. Потом его переустроить в квартиру намного проще, добавила Куликова.

Всего в барнаульском приюте «Ласка» живут более шестисот собак и свыше двухсот кошек. Постоянных хозяев за время карантина удалось найти только тридцати животным.