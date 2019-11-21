Барнаульский регоператор не может вывезти мусор из-за нечищенных улиц

Из пригорода Барнаула и ближайших районов коммунальщики не смогли вывезти мусор. Спецтехника просто не проехала по неочищенным от снега улицам.

Барнаульский региональный оператор, компания «ЭКО-Комплекс» не вывезла отходы из ряда сел Павловского, Калманского, Первомайского, Косихинского и Тальменского районов, а также пригородных поселков.

Мусор невозможно забрать ни с мест временного накопления, ни из контейнеров — подъезды к ним заметены, сообщили в компании.





«О невозможности оказания услуги „Обращение с ТКО“ мы в обязательном порядке уведомляем органы местного самоуправления. Просим их обеспечить беспрепятственный подъезд спецтехники для сбора отходов», — рассказал заместитель генерального директора «ЭКО-Комплекса» Никита Бобров.

Как только дороги прочистят, ТКО у населения заберут согласно установленным графикам, подчеркнули представители регоператора.