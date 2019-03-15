Барнаульский рецидивист обокрал две организации и свою женщину ради кутежа

Жителя Барнаула обвинили в двух кражах и подозревают еще в одной. Все вырученные деньги он прокутил в саунах и гостиницах.

Как altapress.ru рассказала старший помощник прокурора Ленинского района Барнаула Наталья Иванова, в январе 2018 года барнаулец освободился из мест лишения свободы. Сначала он твердо решил встать на путь исправления и устроился на работу.

Но вскоре такая жизнь ему наскучила, и мужчина совершил рецидив: украл у своего работодателя несколько десятков тысяч рублей. После этого он перестал выходить на работу и в течение нескольких дней проводил время в саунах, гостиницах и барах.

Когда деньги закончились, мужчина вернулся домой и потребовал у своей сожительницы денег для продолжения банкета. Получив отказ, он похитил у женщины сотовый телефон, продал его и купил спиртное.

Барнаульца также подозревают в том, что после первых двух краж он похитил деньги еще в одной организации, незаконно проникнув в помещение. О месте хранения денег он узнал от сотрудника офиса. На этот раз мужчина поехал тратить украденное в соседний регион. Там он проводил время тоже в саунах, гостиницах и ресторанах. Похищенных средств хватило примерно на месяц красивой жизни, после чего горожанин вернулся домой, где его и задержали.

Мужчине уже предъявили обвинение по первым двум эпизодам, по третьему ведется сбор доказательств. На время следствия его заключили под стражу. Ему грозит до пяти лет лишения свободы.