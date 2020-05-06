Барнаульский ритейлер в разгар пандемии помог больницам на 10 млн рублей

В частности, компании закупили средства индивидуальной защиты на общую сумму 7 млн рублей и передали их в барнаульскую горбольницу № 5, где развернут «коронавирусный» госпиталь.
Также медикам, борющимся с инфекцией COVID-19, будет дополнительно оказана поддержка на сумму 3 млн рублей.
Напомним, что ранее частные компании Алтайского края уже оказывали благотворительную помощь медикам, противостоящим коронавирусу.
Общее количество инфицированных в Алтайском крае на данный момент составляет 588 человек. 110 из них выздоровели и выписаны из клиник края.