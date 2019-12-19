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Жизнь

Барнаульский суд не разрешил пьяному водителю помириться с пострадавшим

Железнодорожный суд Барнаула вынес приговор мужчине, который в состоянии опьянения устроил ДТП, приведшее к тяжким травмам у пешехода, пишет «АиФ Алтай».

Правосудие. Суд
Правосудие. Суд
СС0

Виновник ДТП врезался в автомобиль, который от удара вылетел на тротуар и сбил пешехода.

После проведения ряда экспертиз следователи установили, что в произошедшем виноват не тот водитель, который сбил пешехода, а водитель, который врезался в машину.

Мужчина раскаялся, а также возместил потерпевшему материальный и моральный вред. Тот в судебном заседании заявил ходатайство о прекращении уголовного дела в связи с примирением. Но судья был против такого исхода.

«Степень общественной опасности инкриминируемого деяния существенно повышается фактом управления водителем транспортным средством, источником повышенной опасности, в состоянии опьянения», — с такой формулировкой суд отказал потерпевшему в желании примириться.

Примечательно, что в данном случае по закону примирение возможно. Если преступник загладил вред и впервые привлекается к ответственности, а потерпевший проявляет инициативу с просьбой помирить их, суд может это разрешить.

Однако судья решил наказать водителя условно на 3 года. Также его на 2 года лишили права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами.

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