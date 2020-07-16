Барнаульский священник окропил святой водой бордель. Он закрылся

По его словам, бордель (официально — массажный салон) находился рядом с часовней и техническим университетом. Вместе со студентами и прихожанами часовни отец Александр 6 лет молился о том, чтобы заведение закрыли.
В клубе якобы были цепи, плетки и не только, творился «настоящий Содом».
«Как-то я окропил это здание Святой водой. Но бесов не так-то легко было изгнать. Сильная нечисть обитала в так называемом „массажном салоне“. Я сейчас это пишу без сарказма и иронии. Прорыв канализации в балагане в 2017 году был первой ласточкой», — описывает Микушин.
Весной 2018 года ангелы возмездия (или же бойцы специального отряда быстрого реагирования) «устроили маски-шоу богатым дядям в дорогих костюмах».
«Их вытаскивали из балагана и укладывали лицом в асфальт. Я в тот день забыл телефон в часовне и на такси поздним вечером приехал на улицу Кирова. Созерцал сие удивительное шоу с удовольствием. Это было действительно круто. Поговаривали, что в тот день какой-то богач сигарой причинил девушке невыносимую боль и ей потребовалась медицинская помощь», — пишет отец Александр.
Заведение в итоге закрыли.