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Жизнь

Барнаульский таксист не дал пропасть дезориентированному дедушке из Кузбасса

Пенсионера из Гурьевска Кемеровской области оказался в Барнауле. Он сел в такси, чтобы отправиться из больницы на автовокзал, но бдительный водитель понял, что пенсионер путается в названиях городов. Историю рассказали в поисковом отряде «Лиза Алерт».

Такси.
Такси.
Анна Зайкова

Водитель такси Сергей разговорился с пассажиром и понял, что дедушка дезориентирован. Он не мог объяснить, куда ему надо ехать и зачем.

Барнаулец быстро сориентировался и позвонил на горячую линию «Лиза Алерт» и своей супруге Наталье. У дедушки был при себе паспорт, где указан адрес прописки. Инфорг поискового отряда связался с кемеровской полицией.

Полицейские по кемеровскому адресу нашли сына дедушки. Всё это заняло не более часа. Наталья и Сергей приняли решение доставить дедушку на такси до дома и передать его сыну.

«Вот так, один вызов такси поставил точку в поиске, который не случился», — говорят в «Лиза Алерт». Волонтеры подчеркивают: хороший поиск — это поиск, которого не было.

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