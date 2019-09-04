Барнаульский транспорт в прямом эфире: 2ГИС начал показывать движение автобусов

Для тех, кто ездит на общественном транспорте, 2ГИС стал еще полезнее.
- Заранее посмотреть, где находится нужный автобус, и не торопиться на остановку.
- Быстро найти альтернативу троллейбусу, который только что уехал.
- Дождаться транспорта, который довезет без пересадок.
- Не втискиваться в переполненный салон, ведь за этой маршруткой едет следующая.
Автобусы появятся на карте, если нажать на значок остановки. Так можно увидеть, какой транспорт подъезжает, и выбрать, на чем ехать.
Другой вариант — ввести в строке поиска номер конкретного маршрута. На карте появятся автобусы, которые сейчас на линии. Так проще решить, когда выходить на остановку.
Функция работает онлайн, поэтому важно, чтобы смартфон был подключен к интернету.
В Барнауле данные получены при содействии МУП «Центротранс» и «Горэлектротранс». Информация поступает через спутник ГЛОНАСС и обновляется с минимальной задержкой. Если автобус задержался в пробке или сошел с маршрута по любой другой причине, через 30 секунд изменения уже отобразятся на карте.