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Барнаульский транспорт в прямом эфире: 2ГИС начал показывать движение автобусов

Мобильное приложение 2ГИС теперь показывает, где находятся автобусы, троллейбусы, маршрутки и трамваи, в режиме реального времени.

2ГИС начал показывать движение автобусов.
2ГИС начал показывать движение автобусов.
ООО "Городские Информационные Системы"

Для тех, кто ездит на общественном транспорте, 2ГИС стал еще полезнее.

Теперь можно:
  • Заранее посмотреть, где находится нужный автобус, и не торопиться на остановку.
  • Быстро найти альтернативу троллейбусу, который только что уехал.
  • Дождаться транспорта, который довезет без пересадок.
  • Не втискиваться в переполненный салон, ведь за этой маршруткой едет следующая.

Автобусы появятся на карте, если нажать на значок остановки. Так можно увидеть, какой транспорт подъезжает, и выбрать, на чем ехать.

Другой вариант — ввести в строке поиска номер конкретного маршрута. На карте появятся автобусы, которые сейчас на линии. Так проще решить, когда выходить на остановку.

Функция работает онлайн, поэтому важно, чтобы смартфон был подключен к интернету.

В Барнауле данные получены при содействии МУП «Центротранс» и «Горэлектротранс». Информация поступает через спутник ГЛОНАСС и обновляется с минимальной задержкой. Если автобус задержался в пробке или сошел с маршрута по любой другой причине, через 30 секунд изменения уже отобразятся на карте.

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