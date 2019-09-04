Барнаульский транспорт в прямом эфире: 2ГИС начал показывать движение автобусов

Мобильное приложение 2ГИС теперь показывает, где находятся автобусы, троллейбусы, маршрутки и трамваи, в режиме реального времени.

Для тех, кто ездит на общественном транспорте, 2ГИС стал еще полезнее.

Теперь можно: Заранее посмотреть , где находится нужный автобус , и не торопиться на остановку.

где находится нужный автобус и не торопиться на остановку. Быстро найти альтернативу троллейбусу , который только что уехал.

который только что уехал. Дождаться транспорта , который довезет без пересадок.

который довезет без пересадок. Не втискиваться в переполненный салон , ведь за этой маршруткой едет следующая.

Автобусы появятся на карте, если нажать на значок остановки. Так можно увидеть, какой транспорт подъезжает, и выбрать, на чем ехать.

Другой вариант — ввести в строке поиска номер конкретного маршрута. На карте появятся автобусы, которые сейчас на линии. Так проще решить, когда выходить на остановку.

Функция работает онлайн, поэтому важно, чтобы смартфон был подключен к интернету.

В Барнауле данные получены при содействии МУП «Центротранс» и «Горэлектротранс». Информация поступает через спутник ГЛОНАСС и обновляется с минимальной задержкой. Если автобус задержался в пробке или сошел с маршрута по любой другой причине, через 30 секунд изменения уже отобразятся на карте.