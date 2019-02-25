На ТНТ стартовал новый сезон шоу «ПЕСНИ», в котором талантливые музыканты пробиваются на большую сцену и представляют публике свои авторские композиции. Продюсерами проекта выступили Тимати и Баста. Во втором выпуске выступил барнаулец под псевдонимом CLAY. Настоящее имя исполнителя — Николай Шорин, ему 21 год.

— Николай, расскажите о себе, о своих хобби, о работе, образовании.

Николай Шорин ( CLAY). Фото: ТНТ

— Меня зовут Николай, и до 18 лет жил в Барнауле. В 12 лет окончил восьмую музыкальную школу по классу фортепиано. 10 лет занимался футболом в барнаульском «Динамо», стоял на воротах, как-то даже был капитаном сборной Алтайского края. Но каждый вечер после тренировок играл на гитаре, сочинял песни и чувствовал, что это меня расслабляет. В итоге бросил футбол и погрузился с головой в музыку. В 18 лет вместе с другом и девушкой переехал в Питер, покорять музыкальные вершины. Три года мы меняли составы, играли в различных небольших клубах и барах, записывали различные демки, не нашедшие широкого отклика у публики. Летом прошлого года и друг, и девушка меня покинули, и я остался, по сути, один. Но не отчаялся и продолжил писать треки обо всем, что происходило во мне. Собственно, с одной из таких я и попал на «ПЕСНИ».

Из хобби: с детства люблю играть в настольные игры, плюс гитара, конечно же. Иногда мне нравится вспомнить школьные годы, выйти погонять в футбол. Время от времени играю в Майнкрафт. Все 3,5 года жизни в Питере работал официантом.

Первое время совмещал с учёбой, потом понял, что так не могу, и бросил учебу. Позже пробовал учиться заочно, но, отсидев две пары, сказал одногруппникам, что устал, и больше в Политехе не появлялся.

— Почему вы приняли решение об участии в шоу «ПЕСНИ»?

— Всегда был противником телевизионных шоу, но отец все время советовал сходить на какой-либо кастинг. Я был на прослушивании первого сезона шоу «ПЕСНИ», но не прошёл дальше. Понравилась внутренняя атмосфера, отношение людей к творчеству и музыке, поэтому вернулся на следующий год, где мне повезло чуть больше.

— В каком музыкальном жанре вы выступаете?

Николай Шорин ( CLAY). Фото: ТНТ

— После семи лет занятий рок-музыкой и определением себя в какие-либо рамки я перестал относить своё творчество к одному определённому жанру. Просто творю, а там уже слушатели решают за меня, куда это отнести!

—Расскажите про кастинг. Как все было? Были ли какие-то запоминающиеся моменты?

— Всё было очень круто, я будто попал в рай на время съёмок, серьёзно. Вообще ожидал высоких профессиональных требований, жёстких рамок, но в реальности атмосфера, которая была на протяжении всего съёмочного процесса, идеальна для любого исполнителя. Это то место, где к тебе относятся как к личности и музыканту, а не как к просто очередному участнику. На самом деле я уже полностью забыл своё выступление, настолько это захватывает.

— Кто является вашей музой? Что вдохновляет?

— Для меня муза — сама жизнь. Какие-либо мысли, жизненные события, итоги становятся основами для песен.

— Насколько нам известно, вы переехали в Санкт-Петербург, как давно и с чем это связано? Помогает ли Питер вашему творческому развитию?

— Переехал для развития себя как рок-музыканта, как уже сказал выше, как только закончил школу. Сам город, если честно, вдохновляет меня даже меньше, чем Барнаул, но для меня местоположение менее важно, чем внутреннее состояние, окружающие люди и обстоятельства.

— Почему CLAY? Что означает ваш псевдоним?

— На самом деле это просто надпись на футболке, в которой я часто играл перед людьми. Людям сегодня проще запомнить надпись на футболке, чем твоё имя.

Блиц: — Рэп или рок

— Рэпкор (одна из любимых групп была Rageagainstthemachine) — Гитара или синтезатор

— Гитара — Девушки постарше или помоложе

— Помоложе — Барнаул или Питер

— В Барнауле бы жил, но работал бы в Питере