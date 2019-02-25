— Николай, расскажите о себе, о своих хобби, о работе, образовании.
— Меня зовут Николай, и до 18 лет жил в Барнауле. В 12 лет окончил восьмую музыкальную школу по классу фортепиано. 10 лет занимался футболом в барнаульском «Динамо», стоял на воротах, как-то даже был капитаном сборной Алтайского края. Но каждый вечер после тренировок играл на гитаре, сочинял песни и чувствовал, что это меня расслабляет. В итоге бросил футбол и погрузился с головой в музыку. В 18 лет вместе с другом и девушкой переехал в Питер, покорять музыкальные вершины. Три года мы меняли составы, играли в различных небольших клубах и барах, записывали различные демки, не нашедшие широкого отклика у публики. Летом прошлого года и друг, и девушка меня покинули, и я остался, по сути, один. Но не отчаялся и продолжил писать треки обо всем, что происходило во мне. Собственно, с одной из таких я и попал на «ПЕСНИ».
Из хобби: с детства люблю играть в настольные игры, плюс гитара, конечно же. Иногда мне нравится вспомнить школьные годы, выйти погонять в футбол. Время от времени играю в Майнкрафт. Все 3,5 года жизни в Питере работал официантом.
Первое время совмещал с учёбой, потом понял, что так не могу, и бросил учебу. Позже пробовал учиться заочно, но, отсидев две пары, сказал одногруппникам, что устал, и больше в Политехе не появлялся.
— Почему вы приняли решение об участии в шоу «ПЕСНИ»?
— Всегда был противником телевизионных шоу, но отец все время советовал сходить на какой-либо кастинг. Я был на прослушивании первого сезона шоу «ПЕСНИ», но не прошёл дальше. Понравилась внутренняя атмосфера, отношение людей к творчеству и музыке, поэтому вернулся на следующий год, где мне повезло чуть больше.
— В каком музыкальном жанре вы выступаете?
— После семи лет занятий рок-музыкой и определением себя в какие-либо рамки я перестал относить своё творчество к одному определённому жанру. Просто творю, а там уже слушатели решают за меня, куда это отнести!
—Расскажите про кастинг. Как все было? Были ли какие-то запоминающиеся моменты?
— Всё было очень круто, я будто попал в рай на время съёмок, серьёзно. Вообще ожидал высоких профессиональных требований, жёстких рамок, но в реальности атмосфера, которая была на протяжении всего съёмочного процесса, идеальна для любого исполнителя. Это то место, где к тебе относятся как к личности и музыканту, а не как к просто очередному участнику. На самом деле я уже полностью забыл своё выступление, настолько это захватывает.
— Кто является вашей музой? Что вдохновляет?
— Для меня муза — сама жизнь. Какие-либо мысли, жизненные события, итоги становятся основами для песен.
— Насколько нам известно, вы переехали в Санкт-Петербург, как давно и с чем это связано? Помогает ли Питер вашему творческому развитию?
— Переехал для развития себя как рок-музыканта, как уже сказал выше, как только закончил школу. Сам город, если честно, вдохновляет меня даже меньше, чем Барнаул, но для меня местоположение менее важно, чем внутреннее состояние, окружающие люди и обстоятельства.
— Почему CLAY? Что означает ваш псевдоним?
— На самом деле это просто надпись на футболке, в которой я часто играл перед людьми. Людям сегодня проще запомнить надпись на футболке, чем твоё имя.
— Рэп или рок
— Рэпкор (одна из любимых групп была Rageagainstthemachine)
— Гитара или синтезатор
— Гитара
— Девушки постарше или помоложе
— Помоложе
— Барнаул или Питер
— В Барнауле бы жил, но работал бы в Питере
Смотри шоу «ПЕСНИ» каждую субботу в 20.00 на телеканале ТНТ! (16+)