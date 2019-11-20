Барнаульский водоканал даст воду жителям поселка Лебяжье

С декабря обслуживать поселок Лебяжье будет «Росводоканал Барнаул». Жителям рекомендуют обратиться в центр обслуживания абонентов и оформить договор.

Поиск причины выхода нечистот на поверхность в поселке Лебяжье.

С 1 декабря услуги водоснабжения в селе на ул. Опытная станция, Придорожная, Широкая просека и пер. Малый вместо «Энергетика» будет оказывать «Росводоканал Барнаул»

Подавать воду новым абонентам водоканал будет с артезианского водозабора на улице Придорожная.

«Для заключения договора на оказание услуги „водоснабжение“ и открытия нового лицевого счета жителям вышеперечисленных улиц необходимо обратиться в Центр обслуживания абонентов (Барнаул, пр. Калинина, 116)», — предупредили в водоканале.

Новыми абонентами предприятия станут владельцы более 130 домов и 8 нежилых помещений.