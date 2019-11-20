Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
20 ноября -26°C

Барнаульский водоканал даст воду жителям поселка Лебяжье

С декабря обслуживать поселок Лебяжье будет «Росводоканал Барнаул». Жителям рекомендуют обратиться в центр обслуживания абонентов и оформить договор.

Поиск причины выхода нечистот на поверхность в поселке Лебяжье.
Поиск причины выхода нечистот на поверхность в поселке Лебяжье.
barnaul.org

С 1 декабря услуги водоснабжения в селе на ул. Опытная станция, Придорожная, Широкая просека и пер. Малый вместо «Энергетика» будет оказывать «Росводоканал Барнаул»

Подавать воду новым абонентам водоканал будет с артезианского водозабора на улице Придорожная.

«Для заключения договора на оказание услуги „водоснабжение“ и открытия нового лицевого счета жителям вышеперечисленных улиц необходимо обратиться в Центр обслуживания абонентов (Барнаул, пр. Калинина, 116)», — предупредили в водоканале.

Новыми абонентами предприятия станут владельцы более 130 домов и 8 нежилых помещений.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Комментарии для сайта Cackle
Новости
Вся лента
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2019
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость