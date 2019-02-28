Барнаульский водоканал ликвидирует новую аварию

Воды на проезжей части нет. На ул. Чеглецова, 22 организовали подвоз питьевой воды, машина уже на месте. Телефон для подачи заявок — 282−200.
Администрация Барнаула и специалисты водоканала приносят извинения горожанам за предоставленные неудобства.
Ранее мэр Барнаула Сергей Дугин после критики от губернатора по поводу частых коммунальных аварий рассказал, что аварийность на сетях в Барнауле растет. В январе 2019 года произошло 82 порыва — на 6,5% больше, чем за тот же месяц годом ранее.
Мэрия договорилась с ресурсовиками — «Барнаульским водоканалом» и «Сибирской генерирующей компанией» (СГК) — о том, что они увеличат инвестиции в ремонт изношенных сетей.