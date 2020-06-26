Барнаульский водоканал начал обследование сетей в поселке «Сибирская долина»

Сотрудники барнаульского водоканала начали обследование сетей в коттеджном поселке «Сибирская долина», где 24 июня местные жители перегородили федеральную трассу в знак протеста против отсутствия воды. Коммунальщики осмотрят колодцы и проведут ревизию запорной арматуры для наладки гидравлических режимов подачи воды.

Как сообщает мэрия Барнаула, также 26 июня для жителей поселка будет произведена поставка питьевой воды. Время и место было согласовано с ТОС «Сибирская долина».

Напомним, что 25 июня глава города Вячеслав Франк дал распоряжение проработать вопрос по модернизации водоснабжения в микрорайоне Сибирская долина. Второй вариант решения проблемы -возможное строительство в поселке нового водозабора.

Конфликт произошел из-за того, что коммунальная организация «Водснаб» оказывает жителям поселка некачественные услуги по поставке воды. Она подается в ограниченном количестве и плохого качества.

Когда воды не было совсем три дня, жители поселка в знак протеста перегородили Змеиногорский тракт. В ситуацию вынужденно вмешался мэр Барнаула Вячеслав Франк и заставил организовать подвоз воды в поселок.