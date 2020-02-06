Барнаульский водоканал обрел нового директора, а прежний уехал

В барнаульском водоканале Полюго работает с августа 2000 года.
«Прошел трудовой путь от начальника участка до главного инженера. Награжден благодарственными письмами и почетными грамотами Министерства строительства и ЖКХ Алтайского края, администрации города Барнаула», — рассказали в компании.
Дмитрий Масловский, руководивший водоканалом с октября 2016 года по февраль 2020 года, в рамках ротации топ-менеджмента группы компаний возглавит «Росводоканал Оренбург».
Стоит отметить, что Масловский — выходец с Дальнего Востока. До своего назначения с 2007 года руководил предприятием «Приморнефтепродукт», в состав которого входят крупнейшая на Дальнем Востоке сеть АЗС и крупный морской терминал во Владивостоке.
Асабали Закавов, возглавлявший «Барнаульский водоканал» до Масловского — с февраля 2015 года по апрель 2016 года, переведен на работу в «Краснодар Водоканал» в рамках программы развития кадрового резерва компании.
Новый гендиректор
Андрей Полюго родился в 1977 году. В 2000 году окончил Алтайский государственный технический университет им. Ползунова по специальности «водоснабжение и водоотведение».
В 2007 году прошел профессиональную переподготовку по программе «Финансовое управление организацией».