Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
6 февраля -1°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Жизнь

Барнаульский водоканал обрел нового директора, а прежний уехал

Генеральным директором «Росводоканал Барнаул» назначен Андрей Полюго, который проработал на предприятии почти 20 лет, сообщили altapress.ru в компании.

Андрей Полюго.
Андрей Полюго.
Дмитрий Лямзин, altapress.ru

В барнаульском водоканале Полюго работает с августа 2000 года.

«Прошел трудовой путь от начальника участка до главного инженера. Награжден благодарственными письмами и почетными грамотами Министерства строительства и ЖКХ Алтайского края, администрации города Барнаула», — рассказали в компании.

Дмитрий Масловский, руководивший водоканалом с октября 2016 года по февраль 2020 года, в рамках ротации топ-менеджмента группы компаний возглавит «Росводоканал Оренбург».

Стоит отметить, что Масловский — выходец с Дальнего Востока. До своего назначения с 2007 года руководил предприятием «Приморнефтепродукт», в состав которого входят крупнейшая на Дальнем Востоке сеть АЗС и крупный морской терминал во Владивостоке.

Дмитрий Масловский.
Дмитрий Масловский.
Анна Зайкова

Асабали Закавов, возглавлявший «Барнаульский водоканал» до Масловского — с февраля 2015 года по апрель 2016 года, переведен на работу в «Краснодар Водоканал» в рамках программы развития кадрового резерва компании.

Новый гендиректор

Андрей Полюго родился в 1977 году. В 2000 году окончил Алтайский государственный технический университет им. Ползунова по специальности «водоснабжение и водоотведение».

В 2007 году прошел профессиональную переподготовку по программе «Финансовое управление организацией».

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Комментарии для сайта Cackle
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2020
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость