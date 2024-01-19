Барнаульский водоканал помог храму подготовиться к Крещению

Росводоканал Барнаул традиционно провел промывку купели в Храме апостола и евангелиста Иоанна Богослова, который находится на улице Шумакова, а также организовал подвоз чистой воды, которую после освящения раздадут желающим горожанам.
Росводоканал Барнаул провел промывку купели в Храме Иоанна Богослова и организовал подвоз чистой воды.
Фото предоставлено компанией «Росводоканал Барнаул».
Автоцистерны прошли необходимую санитарную обработку. Кроме того, вода, которую служители церкви будут освящать, прошла проверку в Центральной аналитической лаборатории предприятия и полностью соответствует требованиям СанПиН, — отметил директор по производству Росводоканал Барнаул Дмитрий Власов.
Предприятие доставило в храм 60 кубометров воды.
Росводоканал Барнаул поздравляет горожан с Крещением Господним и желает всем здоровья и благополучия.
Росводоканал Барнаул провел промывку купели в Храме Иоанна Богослова и организовал подвоз чистой воды.
Фото предоставлено компанией «Росводоканал Барнаул».
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