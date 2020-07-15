Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
16 июля
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Жизнь

Барнаульский вокзал украсили модные часы с гарантией

Здание барнаульского железнодорожного вокзала теперь украшают новые светодиодные часы, которые будут рабоать при любых погодных условиях. Монтажные работы были завершены 15 июля, сообщили в пресс-службе Западно-Сибирской железной дороги.

Новые часы на железнодорожном вокзале в Барнауле.
Новые часы на железнодорожном вокзале в Барнауле.
Пресс-служба ЗСЖД.

Размер часов — 3100 на 1150 мм.

Они будут показывать время всем посетителям вокзала в любую температуру, от — 40 до + 50 градусов.

Часовой механизм оснащен источником резервного питания, срок службы нового табло составляет не менее 10 лет.

В пресс-службе ЗСЖД отметили, что благоустройство алтайских станций не прекращается. Ранее на перронах железнодорожных вокзалов в Барнауле и Славгороде установили новые арт-объекты — большую плетеную корзину с живыми цветами с надписью «Я люблю Барнаул» и металлическую карету с цветами в кашпо.

Кроме того, на территории вокзала в Бийске заработал новый декоративный фонтан.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2020
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость