Барнаульский вокзал украсили модные часы с гарантией

Здание барнаульского железнодорожного вокзала теперь украшают новые светодиодные часы, которые будут рабоать при любых погодных условиях. Монтажные работы были завершены 15 июля, сообщили в пресс-службе Западно-Сибирской железной дороги.

Новые часы на железнодорожном вокзале в Барнауле.

Размер часов — 3100 на 1150 мм.

Они будут показывать время всем посетителям вокзала в любую температуру, от — 40 до + 50 градусов.

Часовой механизм оснащен источником резервного питания, срок службы нового табло составляет не менее 10 лет.

В пресс-службе ЗСЖД отметили, что благоустройство алтайских станций не прекращается. Ранее на перронах железнодорожных вокзалов в Барнауле и Славгороде установили новые арт-объекты — большую плетеную корзину с живыми цветами с надписью «Я люблю Барнаул» и металлическую карету с цветами в кашпо.

Кроме того, на территории вокзала в Бийске заработал новый декоративный фонтан.