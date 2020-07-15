Барнаульский вокзал украсили модные часы с гарантией

Размер часов — 3100 на 1150 мм.
Они будут показывать время всем посетителям вокзала в любую температуру, от — 40 до + 50 градусов.
Часовой механизм оснащен источником резервного питания, срок службы нового табло составляет не менее 10 лет.
В пресс-службе ЗСЖД отметили, что благоустройство алтайских станций не прекращается. Ранее на перронах железнодорожных вокзалов в Барнауле и Славгороде установили новые арт-объекты — большую плетеную корзину с живыми цветами с надписью «Я люблю Барнаул» и металлическую карету с цветами в кашпо.
Кроме того, на территории вокзала в Бийске заработал новый декоративный фонтан.