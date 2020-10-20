Барнаульский юрист объясняет, как правильно общаться с судебными приставами и отличить их от мошенников

Алтайский край — один из самых закредитованных регионов страны. Люди идут в банк, чтобы перекрыть другие кредиты и с каждым шагом все больше скатываются к банкротству. Altepress.ru подготовил серию материалов, в которых мы простым языком рассказываем о том, как правильно брать кредит, как избавиться от просроченного займа, и что предпринять, когда дело дошло до коллекторов.

Илья Крюков, представитель юридической службы «Единый Центр Защиты», рассказывает, как следует взаимодействовать с судебными приставами, какие суммы они с вас могут удержать и каким образом можно обжаловать решение суда о взыскании.

Важно быть честным

— Перед тем, как давать общие советы, хотел бы обратить внимание читателей на то, что каждая ситуация взаимоотношений с судебными приставами индивидуальна. Однобоко ее рассматривать нельзя.

Работу юриста можно сравнить с работой врача, когда с клиентом нужно быть максимально честным. Если ты что-то умолчали или что-то не рассказали, ты рискуете получить не тот результат, на который рассчитывали. Поэтому сразу оговоримся, что сейчас мы говорим об общих случаях.

На личном приеме в службе судебных приставов. Altapress.ru.

Регламент работы судебных приставов

— Эта информация содержится в федеральном законе № 229 «Об исполнительном производстве». Он регламентирует деятельность судебных приставов. К нему есть ряд подзаконных актов — муниципальные, региональные. Перечень довольно-таки большой и для каждого региона он свой.

Только по решению суда

— Приставы просто так не приходят. Чтобы к вам пришли приставы, у вас должен образоваться долг, который вы не смогли погасить в течение определенного периода. Тогда начинается процесс вашего розыска, как должника.

Важно помнить — приставы работают на основании исполнительного документа, выданного судом. То есть ваш долг уже прошел судебную стадию. И происходит он определенными этапами.

Приставы отправляют свои постановления в банки об аресте счетов, карт — причем не важно, дебетовые они или кредитные. Затем приставы делают запросы по имуществу, благо есть электронные реестры, где такую информацию можно посмотреть. Наличие движимого или недвижимого имущества легко проверяется.

Судебные приставы. r22.fssprus.ru

Посещения — это крайняя мера. Если приходят приставы, значит, вы долго не платите. И вас нигде не могут найти.

Когда приставы начнут вас искать

— В каждом случае — индивидуально, судебные приставы сами определяют срок. Как правило, они очень загружены, работают не с одним десятком должников. Поэтому какие-то конкретные сроки здесь тяжело назвать, но обычно, в среднем, если год-два человек не платит, то поиск начинается

Кроме того, работа пристава зависит и от активности вашего кредитора. Возможно, его не устроит работа исполнителя и он начнет форсировать ее.

На что влияет сумма долга

— Не имеет значения, какая сумма вашего долга. Если даже очень большая, вас из-за этого в первую очередь искать не будут.

Сумма задолженности никак не влияет и на зарплату приставов. В этом отношении для них все должники одинаковые.

Приемный день в службе судебных приставов Алтайского края. ИД «Алтапресс»

Как подготовиться к общению

— При встрече с судебным приставом, в первую очередь, нужно удостовериться, что это действительно он, а не кто-нибудь другой. Как это сделать? Элементарно, интернетом почти все пользуются. Вы заходите на сайт судебных приставов, вводите в строке поиска «ФССП Алтайский край» и попадаете в отдельный подраздел по региону. Далее указываете свои данные и смотрите, кто ваш судебный пристав-исполнитель.

Если пришел к вам не тот, кто указан, то в любом случае нужно уточнить ФИО, должность, звание, номер исполнительного производства, который также можно сверить на сайте. Вся информация находится в свободном доступе. Причем я могу эту информацию по любому гражданину посмотреть, зная лишь ФИО и дату рождения, это открытая база.

И запомните, не нужно противиться действиям судебного пристава. Если вы действительно удостоверились, что этот человек занимается вашим долгом и действует на законных основаниях, то, конечно, лучше идти на контакт с ним, потому что тоже нужно понимать: приставы — это тоже люди, наделенные властными полномочиями.

Приемный день в службе судебных приставов Алтайского края. ИД «Алтапресс»

В любом случае с ними лучше наладить какой-то человеческий контакт и следовать указаниям. Потому что по факту вы — должник, у вас есть определенного рода вина перед государством или другим кредитором.

Какие действия могут применяться в отношении должника

— Есть несколько мер, которые предусмотрены законодательством. В первую очередь, возбуждение исполнительного производства — это основание для начала работы приставов по конкретному человеку.

Дальше пристав уведомляет об этом долге, направляет на работу должника постановление, где будет прописано, какой процент, к примеру, организация должна перечислять с зарплаты должника.

Также в постановлении указаны срок исполнения, то, как ведется отчетность, и сколько времени есть у должника, чтобы погасить задолженность.

Приемный день в службе судебных приставов Алтайского края. ИД «Алтапресс»

Пристав также вправе запрашивать информацию о счетах должника и арестовывать их. Законом установлены исключения. Но с тем, что арестовано — зарплата, например, пенсия или пособие — разбираться будут потом. В большинстве случаев, сначала будет наложен арест.

Еще нужно помнить и про исполнительский сбор — комиссия от пристава, которая будет также входить в сумму долга. Ее тоже обязательно нужно закрывать. Нередко люди ошибочно думают, что человек погасил долг, а сбор платить не нужно. Избавиться от этой обязанности можно лишь, погасив долг в предложенные судом сроки добровольного исполнения.

Сколько денег с вас могут удержать

— С вашей заработной платы — только до 50%. Это обязательное условие. Если это касается алиментных обязательств — то уже 70%. Если же речь идет о каком-то ином доходе, помимо официальной заработной платы, то в этом случае приставы имеют право иные доходы взыскивать в размере 100%.

Грубо говоря, если вы не уведомили пристава о том, что ваш определенный банковский счет является именно зарплатным, то они имеют право списать с него всю сумму, до последнего рубля.

Приемный день в службе судебных приставов Алтайского края. ИД «Алтапресс»

Но вы, написав заявление старшему приставу, имеете право это опротестовать, грубо говоря, чтобы 50% вам были возвращены. Но разбирательства будут долгими и не факт, что успешными.

Взыскание , арест и реализация имущества

— Следующий этап — это мера взыскания, арест имущества, который накладывает на него определенного рода ограничения, когда вы просто формально являетесь владельцем той или иной вещи, но распоряжаться ею в полной мере не имеете права.

Например, автомобиль — в случае ареста у вас нет возможности подарить или продать его. Машина, условно говоря, частично переходит к приставам до момента полного погашения долга.

А уже после ареста автомобиля, если судебные приставы не нашли ваш неофициальный доход или иные денежные средства, то тогда они переходят к крайней мере — реализации имущества.

Служба судебных приставов.

Какое имущество могут забрать приставы

— Практически все ликвидное имущество, за исключением квартиры и еще ряда вещей, необходимых для жизни. Жилье по закону не подлежит взысканию — на него могут только наложить арест. Реализация такого имущества — это нарушение конституционных прав гражданина.

Правда, в этом случае тоже есть и исключение. например, ваша квартира была оформлена в качестве залога. Тогда пристав имеет право забрать даже единственное жилье — например, если оно приобретено в ипотеку.

С каких категорий граждан пристав не может взыскать долг

— Взыскивают со всех категорий граждан. Абсолютно. Однако это не значит, что нужно опускать опускать руки. Исполнительно производство — это не приговор, главное, провести работу со своим приставом. И, конечно, не скрываться и не пускать дело на самотек.

Приемный день в службе судебных приставов Алтайского края. ИД «Алтапресс»

Не давайте денег на руки

— Пристав не имеет права просить деньги от должника на руки. Узаконен только перевод средств на определенный счет.

Также можно оплачивать долг на сайте через систему АИС, для этого вам нужно найти отдельную кнопку «оплатить».

В этой же системе можно посмотреть и сумму долга. Иными словами, вы можете с приставом даже не встречаться, а внести оплату самостоятельно.

В каких случаях пристав превышает свои полномочия

— Когда пристав не учитывает документы, которые ему предоставляют. Бывали такие ситуации, когда пристав наложил арест на счет полностью, хотя ему предоставили справку о том, что это был зарплатный счет. В связи с чем, он должен был снизить процент удержания, но он этого не сделал. Это пример, пожалуй, самого распространенного нарушения со стороны приставов.

Приемный день в службе судебных приставов Алтайского края. ИД «Алтапресс»

Они ссылаются на то, что не увидели, забыли, потеряли. Но заявление, как правило, идет заказным письмом, с описью вложения. У вас эта копия тоже есть, соответственно вы ее предоставляете и начинаете разбираться.

Нередко приставы нарушают порядок информирования должника. Но здесь работе пристава еще мешают качество работы почтовых сервисов, да и сами должники, которые не живут по месту регистрации или не забирают корреспонденцию в почтовых отделениях.

Грубые нарушения со стороны приставов

— Все-таки основное — это бездействие пристава-исполнителя. К примеру, мама двоих детей подала на алименты на своего бывшего супруга, поскольку ребятишек очень тяжело обеспечивать. Но приставы не ищут должника. Это тоже является нарушением с их стороны, причем очень серьезным.

Если жалобы на бездействие пристава из-за подобных нарушений поступали трижды, то его, скорее всего, уволят.

Приемный день в службе судебных приставов Алтайского края. ИД «Алтапресс»

Если мы не согласны с решением суда , что делать

— Во-первых, обжаловать, оспаривать или отменять решения суда лучше до возбуждения исполнительного производства. Если делать это после — нужно иметь основания для восстановления срока обжалования. Если по вашему долгу уже работает пристав — значит, решение суда вступило в законную силу.

На обжалование, как правило дается 30 дней (исключения — судебный приказ, он отменяется в течение 10 дней и заочное решение суда — есть срок на отмену и срок на обжалование). Жалоба подается в вышестоящую инстанцию.

Но опять же, мы должны понимать целесообразность этого действия, потому что, к примеру, если мы в суде первой инстанции ничего не заявили, то заявлять что-то в апелляционный суд вряд ли имеет смысл. Нужно очень грамотно подходить именно к первому процессу.

Судебные приставы. r22.fssprus.ru

Можно ли самому добиться снижения процента удержания

— Для этого необязательно договариваться именно с приставом. Вы можете подать заявление с просьбой о снижении процента удержания, но опять же, пристав всё делает на собственное усмотрение. За ним будет окончательное решение в любом случае.

У нас, например, есть практика работы именно по снижению процента удержания. Исходя из ситуации клиента, мы формируем доказательную базу его сложного материального положения, что он действительно не может выплачивать 50%. На основании этого мы проводим работу и снижаем процент.

Важно помнить, что сейчас действуют так называемые «исполнительные каникулы» — ряд граждан и предпринимателей могут получить отсрочку или уменьшение процента взыскания, если их доход — пенсия.

Куда жаловаться

— Жалобу пишут в зависимости от ситуации, Можно жаловаться непосредственно к вышестоящему руководителю, скажем так, по подчиненности.

Судебные приставы. открытые источники в интернете

Есть пристав, есть старший судебный пристав-исполнитель отдела, затем старший пристав региона и потом уже всей страны.

К нас же люди чтобы пожаловаться на пристава, сразу бегут в прокуратуру. К сожалению, это не имеет смысла, потому что не будет рассмотрения дела нижестоящими органами. Поэтому, как я и сказал, обращаться нужно, соблюдая определенную последовательность.

Может ли гражданин сам составить жалобу

— Теоретически может написать сам, поскольку жалоба пишется в свободной форме. Но, конечно, желательно прибегнуть к помощи специалиста.

Лучше использовать нормы права, если вы работаете с претензией, жалобой, каким-либо заявлением — ко всему этому должны прилагаться определенного рода документы в качестве доказательства.

Федеральная служба судебных приставов. altapress.ru

Конечно, если только вы хотите добиться нужного вам результата в ходе этой работы, т. е. чтобы она не была просто получением документа, в котором вам напишут: «ну, всё хорошо, мы работу проверили, без доказательств мы не можем сотрудника наказать».

Всю документацию необходимо грамотно подготовить, в противном случае положительный исход маловероятен.