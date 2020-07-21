Конкурс был приурочен к завершению строительства домика для белочек в Барнаульском зоопарке.

Всего на конкурс пришло более 60 (!) работ — от ребят из Барнаула, Рубцовска, Камня-на-Оби, Ребрихинского и др. районов Алтайского края. Жюри приняло решение отметить всех участников без исключения, так как каждая работа была нарисована с душой и любовью.

Ребята получили в подарок книгу Сергея Писарева «Путешествие льва Алтая и других», а также фирменные сувениры от холдинга «Алтайлес» — брелоки, календари, ежедневники, блокноты, канцелярские принадлежности.

Барнаульский зоопарк и холдинг «Алтайлес» вручили подарки участникам конкурса. ЛХК «Алтайлес» Барнаульский зоопарк и холдинг «Алтайлес» вручили подарки участникам конкурса. ЛХК «Алтайлес» Барнаульский зоопарк и холдинг «Алтайлес» вручили подарки участникам конкурса. ЛХК «Алтайлес» Барнаульский зоопарк и холдинг «Алтайлес» вручили подарки участникам конкурса. ЛХК «Алтайлес» Барнаульский зоопарк и холдинг «Алтайлес» вручили подарки участникам конкурса. ЛХК «Алтайлес»

Дети и родители благодарили лесную холдинговую компанию «Алтайлес» за возможность построить домик в Барнаульском зоопарке, передавали большой привет всем сотрудникам и партнерам, кто помог воплотить в жизнь этот проект.

Домик был произведен на заводе домостроения предприятия «Содружество» (входит в холдинг «Алтайлес») @altailes_official

Домик для белочек в Барнаульском зоопарке. ЛХК «Алтайлес» Домик для белочек в Барнаульском зоопарке. ЛХК «Алтайлес» Домик для белочек в Барнаульском зоопарке. ЛХК «Алтайлес»

Дизайнер Евгений Каргин @ideafiks22, покраска — от компании «АСК-Колор» @pokrasim_dom22, памятная табличка — от семейной мастерской @drova 22

Организаторы благодарят всех участников за присланные работы!

Все этапы строительства домика на канале ЯНДЕКС.ДЗЕН

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