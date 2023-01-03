3 января
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Жизнь

Барнаульский зоопарк побил рекорд по числу посетителей

Барнаульский зоопарк «Лесная сказка» посетило более 650 человек 1 января. Это новый рекорд в истории зоопарка. Об этом сообщила пресс-служба «Лесной сказки».

Выставка "Кроличий рай"
Выставка "Кроличий рай"
Барнаульский зоопарк "Лесная сказка"

Более 650 барнаульцев отправились в зоопарк 1 января, чтобы забрать желанный подарок от Деда Мороза и посмотреть на кроликов на выставке «Кроличий рай».

«С каждым годом все больше и больше людей выбирают активный отдых 1 января!» — отметили в зоопарке.

В честь Нового года зоопарк проводит акцию. Все праздничные выходные Дед Мороз будет оставлять для гостей подарки в разных уголках зоопарка. Его заберет тот, кто придет раньше всех в гости к зверушкам.

«Для нас большое счастье и честь, что вы выбираете начать новый год с нами», — заявили в пресс-службе.

Выставка «Кроличий рай» будет работать до 15 января. Здесь можно увидеть редкую породу кроликов-гигантов.

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