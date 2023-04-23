Барнаульский зоопарк поделился фото и видео новорожденных зверят

Полосатые малыши еще не открывают глазки и пока прячутся под теплым боком мамы. Тигрица Багира стала в шестой раз мамой 16 апреля вместе с львицей Аей.
Новорожденные сурикаты уже торопятся встать на лапки, но пока у них это плохо получается. Им нужно еще немного подрасти.
Зато вовсю скачут ягнята муфлонов. Они довольно крепкие малыши. После рождения ягнята уже могут встать на ноги. А через несколько часов — даже побежать за матерью.
Вместе с ними резвятся многочисленные козлята. В 2023 году родилось 12 малышей — три нубийских и девять камерунских. Из них всего три козла. Остальные — козочки.