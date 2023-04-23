23 апреля
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Жизнь

Барнаульский зоопарк поделился фото и видео новорожденных зверят

Барнаульский зоопарк «Лесная сказка» поделился милыми фото новорожденных зверят. Одни малыши едва открывают глазки, а другие уже резво скачут по вольеру.

Пополнение в семьях коз
Пополнение в семьях коз
Барнаульский зоопарк "Лесная сказка"

Полосатые малыши еще не открывают глазки и пока прячутся под теплым боком мамы. Тигрица Багира стала в шестой раз мамой 16 апреля вместе с львицей Аей.

Новорожденные сурикаты уже торопятся встать на лапки, но пока у них это плохо получается. Им нужно еще немного подрасти.

Сурикаты
Сурикаты
Барнаульский зоопарк «Лесная сказка»
Сурикаты
Сурикаты
Барнаульский зоопарк «Лесная сказка»

Зато вовсю скачут ягнята муфлонов. Они довольно крепкие малыши. После рождения ягнята уже могут встать на ноги. А через несколько часов — даже побежать за матерью.

Вместе с ними резвятся многочисленные козлята. В 2023 году родилось 12 малышей — три нубийских и девять камерунских. Из них всего три козла. Остальные — козочки.

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