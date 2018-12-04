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Жизнь
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Барнаульский зоопарк поделился фотографиями розовых пеликанов в снегу

Барнаульский зоопарк опубликовал фото розовых пеликанов, резвящихся в снегу.

Розовые пеликаны.
Розовые пеликаны.
Барнаульский зоопарк.

Четыре розовых пеликана появились в зоопарке в 2010 году.

Тогда в ноябре жители села Суслова Мамонтовского района были удивлены, увидев, как с неба прямо в огород одного из односельчан садятся большие необычные птицы. Через район проходят миграционные пути этих птиц. Вероятно, из-за сильного ветра пеликаны сбились с пути.

Они были сильно истощены и не могли продолжать перелет. Пеликанов отловили и передали на зимовку в зоопарк. Весной орнитологи посоветовали не выпускать пеликанов, так как они не смогли бы вновь адаптироваться в дикой природе и не имели бы шанса на выживание.

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