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Барнаульский зоопарк показал, как озорной тигренок ест большой кусок мяса

На странице барнаульского зоопарка «Лесная сказка» в Instagram опубликовали забавный ролик с маленьким тигренком.

Тигренок ест мясо.
Тигренок ест мясо.
Скриешот с видео в instagram.com/zoo22.ru/

На видео хищник ест мясо. Перед тигренком лежит большой кусок, зверек двигает его лапой и старается откусывать.

Полноценный, питательный завтрак — залог прекрасного самочувствия на весь день, — написали авторы под роликом.

В комментариях один из пользователей спрашивает, не слишком ли велико угощение для хищника. Работники зоопарка отвечают, что «в самый раз».

Напомним, 6 тигрят родились в зоопарке вечером 21 июня. Мамой снова стала тигрица Багира.

Сергей Писарев, директор зоопарка рассказал, что у тигрицы всего четыре соска. Как правило, в природе появляется два-три детеныша. Появление шести — это выход из всех природных правил.

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