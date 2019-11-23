Барнаульский зоопарк показал, как тигры резвятся в снегу

На страничке Барнаульского зоопарка «Лесная сказка» на паблике «ВКонтатке» опубликована серия снимков, где тигры играют и резвятся в снегу.

Снимки вызвали несколько восторженных откликов посетителей. «Неужели он уже такой большой?», «Белый тигр в белом снегу», — - пишут они.

Напомним, тигрица Багира появилась в «Лесной сказке» в 2012 году, ее привезли из Санкт-Петербурга. Тигр Шерхан приехал в Барнаул из Москвы в 2014 году в возрасте двух месяцев.

За пять лет тигрица Багира стала матерью трижды. Последнее потомство она принесла летом этого года.

Сергей Писарев,

директор зоопарка «Лесная сказка»: