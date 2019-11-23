Барнаульский зоопарк показал, как тигры резвятся в снегу

Снимки вызвали несколько восторженных откликов посетителей. «Неужели он уже такой большой?», «Белый тигр в белом снегу», — - пишут они.
Напомним, тигрица Багира появилась в «Лесной сказке» в 2012 году, ее привезли из Санкт-Петербурга. Тигр Шерхан приехал в Барнаул из Москвы в 2014 году в возрасте двух месяцев.
За пять лет тигрица Багира стала матерью трижды. Последнее потомство она принесла летом этого года.
Сергей Писарев,
директор зоопарка «Лесная сказка»:
Сначала мы удивились, когда наша тигрица дала потомство в прошлом году. Тогда оно оказалось не просто внеочередным, но и крупным — целых шесть тигрят. Подумали, что это исключение из правил. В этом году Багира также стала матерью, и мы поняли, в чем причина. Она очень проста — период восстановления у тигрицы проходит быстро благодаря отличному питанию