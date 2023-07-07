Барнаульский зоопарк показал, как верблюды играют в песке

Барнаульский зоопарк "Лесная сказка" опубликовал видео с верблюдами, которые нежатся на солнышке в песке и играют.

Горбатые улеглись на песок и стали чесаться. Известно, что один из верблюдов - самка Вика, а второй - самец Мартик.

Вечером 7 июля в зоопарке продет праздник в честь Ивана Купала.