Барнаульский зоопарк показал подросших котят канадской пумы

Малыши уже достаточно окрепли, чтобы без страха выходить из домика и гулять по вольеру. Они с аппетитом кушают мясо и даже иной раз кусаются во время кормежки.
Но стоит взглянуть в эти большие пронзительные глазки, и кажется, что этим проказникам можно простить все.
Напоминаем, что котята появились на свет 2 июня. Счастливыми родителями стали канадские пумы Кнопа и Рони.
В 2023 году в барнаульском зоопарке произошел настоящий бэби бум. Родились львята, тигрята, сурикаты, еноты, козлята и многие другие.