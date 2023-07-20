20 июля
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Жизнь

Барнаульский зоопарк показал подросших котят канадской пумы

Барнаульский зоопарк "Лесная сказка" поделился очаровательными фото и видео подросших котят канадской пумы.

Котята канадской пумы
Котята канадской пумы
Барнаульский зоопарк "Лесная сказка"

Малыши уже достаточно окрепли, чтобы без страха выходить из домика и гулять по вольеру. Они с аппетитом кушают мясо и даже иной раз кусаются во время кормежки.

Но стоит взглянуть в эти большие пронзительные глазки, и кажется, что этим проказникам можно простить все.

Напоминаем, что котята появились на свет 2 июня. Счастливыми родителями стали канадские пумы Кнопа и Рони.

В 2023 году в барнаульском зоопарке произошел настоящий бэби бум. Родились львята, тигрята, сурикаты, еноты, козлята и многие другие.

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