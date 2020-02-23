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Жизнь

Барнаульский зоопарк показал видео любовной сцены двух воркующих леопардов

В Барнаульский зоопарк пришла весна, животные разных полов начали активно интересоваться друг другом. И не просто интересоваться — весьма настойчиво ухаживать. Доказательство этому — очаровательная любовная сцена двух леопардов — пятнистого и черного. Ее записал и показал в Instagram директор зоопарка Сергей Писарев.

Позитивные снимки из Барнаульского зоопарка.
Позитивные снимки из Барнаульского зоопарка.
vk.com/zoo_22

На видео черный леопард — мальчик, пятнистый — девочка. Комментировать уж не будем — сами справитесь.

Вообще же, леопард — очень скрытная кошка. Встретить в природе сцены ухаживания их друг за другом крайне трудно. А вот в зоопарке их, что называется, застукали. А может быть, не дали побыть в одиночестве — это уж как кто воспринимает.

«Весна идет однозначно… Смотреть до конца», — написал его представитель зоопарка под видео.

Кстати, наука до сих пор не может однозначно сказать, когда у леопардов начинается период свадеб — гон. Называют и январь, и февраль, да и другие месяцы. В зоопарке можно проверить все научные гипотезы — благо, эти прекрасные дикие кошки вроде бы не возражают против того, чтобы за ними наблюдали.

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