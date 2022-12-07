7 декабря
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Жизнь

Барнаульский зоопарк покажет рыжих, белых, больших и маленьких символов 2023 года

Барнаульский зоопарк «Лесная сказка» устраивает выставку кроликов различных пород 1 января. Об этом они сообщили в соцсетях.

Кролики в барнаульском зоопарке зимой.
Кролики в барнаульском зоопарке зимой.
Анна Зайкова

Символ наступающего 2023 года — черный водяной кролик. И он поселился на мини-ферме Барнаульского зоопарка.

«Лесная сказка» уже пополняет ряды пушистиков самых различных пород. Их всех можно будет увидеть на выставке 1 января.

«Рыжие, белые, серые, крохотные и просто огромные, мягкие, нежные — они такие разные и уже очень любимые нами», — рассказывает зоопарк.

Посетители смогут полюбоваться кроликами и попросить у символа года счастья и благополучия.

Стоимость входного билета такая же, как в любой другой день.

Важные новости, обзоры и истории Всегда есть, что почитать. Подпишитесь! Vkontakte Odnoklassniki Telegram

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2022
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
БЫСТРАЯ СВЯЗЬ
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость