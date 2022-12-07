Барнаульский зоопарк покажет рыжих, белых, больших и маленьких символов 2023 года

Символ наступающего 2023 года — черный водяной кролик. И он поселился на мини-ферме Барнаульского зоопарка.
«Лесная сказка» уже пополняет ряды пушистиков самых различных пород. Их всех можно будет увидеть на выставке 1 января.
«Рыжие, белые, серые, крохотные и просто огромные, мягкие, нежные — они такие разные и уже очень любимые нами», — рассказывает зоопарк.
Посетители смогут полюбоваться кроликами и попросить у символа года счастья и благополучия.
Стоимость входного билета такая же, как в любой другой день.
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