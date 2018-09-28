Барнаульский зоопарк приглашает всех бесплатно фотографироваться с тигрятами

Барнаульский зоопарк снова устроит фотосессию с тигрятами. В эти выходные все гости «Лесной сказки» смогут сделать селфи с маленькими хищниками бесплатно.

«Тигрята растут не по дням, а по часам. И скоро они уедут дарить радость в новые города. Не упустите возможность полюбоваться ими! Огромную порцию позитива гарантируем!» — написали в официальном сообществе зоопарка и опубликовали видеоприглашение.

Чтобы попасть на фотосессию, нужно только оплатить входной билет и прийти в зоопарк в субботу или воскресенье с 12:00 до 13:30. Сами снимки можно сделать бесплатно. «Ну, можете курочку принести малышам» — добавляют сотрудники «Лесной сказки».

22 сентября в барнаульском зоопарке уже была подобная акция: посетители могли погулять с тигрятами. После этого в соцсетях появилось множество селфи.