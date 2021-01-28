Барнаульский зоопарк на один день сделает бесплатный вход для всех

Барнаульский зоопарк «Лесная сказка «решил отблагодарить всех барнаульцев за их любовь. 31 января вход для всех будет бесплатным.

В период жестких ограничительных мер, когда бизнесу пришлось нелегко, жители города помогли зоопарку и теперь «Лесная сказка» отвечает благодарностью.

«Барнаульский зоопарк «Лесная сказка «говорит спасибо врачам, медицинским сестрам, санитарам, всем кто боролся за наши жизни! Зоопарк говорит спасибо всем, кто не оставил нас в беде и помог нам пережить ушедший год. Мы приглашаем всех в гости. Это первый день нашей благодарности. Мы обещали что отблагодарим. Мы выполняем обещание. Спасибо, что вы всегда с нами», — говорится на странице «Лесной сказки» «Вконтакте».

Следующая дата будет в день годовщины закрытия зоопарка на карантин — 27 марта.

Весной, когда из-за коронавируса зоопарк был вынужден закрыться, барнаульцы покупали билет по предварительной продаже, делали пожертвования, приносили продукты для зверей.

Работники в свою очередь проводили прямые эфиры, директор Сергей Писарев в Instagram подробно рассказывал, чем лакомятся медвежата, носухи и другие животные.