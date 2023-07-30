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Жизнь

Барнаульский зоопарк целый день будет праздновать свой День рождения

Барнаульский зоопарк "Лесная сказка" готовит масштабный праздник в честь своего Дня рождения 5 августа. Об этом сообщает пресс-служба зоопарка.

Зебра в Барнаульском зоопарке.
Зебра в Барнаульском зоопарке.
Соцсети.

Директор зоопарка Сергей Писарев заявил, что гостей праздника ждет большой сюрприз.

Празднование Дня рождения пройдет с 9:00 до 22:30. Утром гостям проведут экскурсию и покажут "внутреннюю кухню "Лесной сказки". Сотрудники расскажут, как ухаживают за животными, и позволят посетителям помочь им с работой. Например, приготовить пищу и покормить.

"В течение дня мы подготовим много-много интересных вещей: конкурсы, флешмобы, викторины. Будет очень красиво и музыкально!" - заявил директор зоопарка.

Завершится праздник ярким световым шоу, которое пройдет впервые в барнаульском зоопарке. По словам Писарева, технику привезли со съезда директоров зоопарка в Нижнем Новгороде.

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