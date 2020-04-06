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Жизнь

Барнаульский зоопарк умилил соцсети кенгуренком, который сидит на «самоизоляции» в маминой сумке

Барнаульский зоопарк опубликовал в своем профиле в Instagram новое видео с новорожденным кенгуренком.

Кенгуру Беннетта в барнаульском зоопарке.
Кенгуру Беннетта в барнаульском зоопарке.
vk.com/zoo_22

Сотрудники зоопарка гадают, кто же раньше выберется из «самоизоляции»: жители Барнаула или малыш.

Пост собрал множество лайков и комментариев: «Удивительное чудо природы», «Молодая заботливая мама», «Оба такие зайки», — умилились пользователи.

Напомним, о пополнении в «австралийской» семье стало известно 21 марта. Крошку родила кенгуру Чаки.

Малыши у этих животных рождаются размером с фасоль, после чего переползают в сумку и растут в ней в течение полугода.

Также зимой в барнаульском зоопарке родились медвежонок и камышовые котята.

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