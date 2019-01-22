Барнаульское модельное агентство ищет красивых мужчин

Это будет «конкурс мужественности, стиля, силы и таланта», сообщают организаторы. К участию приглашают мужчин от 16 до 35 лет. С ними будут работать стилисты и хореографы. Парни научатся позировать для профессиональной фото- и видеосъемки, посетят занятия в фитнес-центрах, поучаствуют в тренингах личностного роста.

Для конкурсантов организуют профессиональную фотосессию. Все участники получат призы, а лучший — звание «Мистер Барнаул»

Записаться на кастинг и узнать подробности можно по телефону +7 962 792 4005.