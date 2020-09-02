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Барнаульское предприятие отшивает спецодежду для сотрудников всех супермаркетов «Ярче» в России

Производственные мощности группы компаний «Спецобъединение» с серьезными конструкторскими и технологическими подразделениями сосредоточены в Барнауле и включают в себя полный цикл выпуска швейных изделий.

Пошив спецодежды.
Пошив спецодежды.
ГК «Спецобъединение»

Сотрудники предприятия отшивают униформу для всех отраслей промышленности, медицинских учреждений и предприятий общественного питания. Кроме того, предприятия холдинга производят и реализуют широкий ассортимент рабочих и повседневных перчаток, которые известны эталонным качеством далеко за пределами Алтайского края. Компания является комплексным поставщиком и содержит в продуктовом портфеле широкий ассортимент средств индивидуальной защиты всех крупных российский и иностранных производителей.

Предприятие известно своей продукцией не только в России, но и далеко за ее пределами.

Производственные подразделения компании прошли аудит системы качества таких компаний как «Роснефть», «Газпромнефть», а также подтвердили соответствие высоким стандартам качества компании «КДВ Групп» — в настоящее время более 25 тыс. сотрудников компании, включая сеть супермаркетов «Ярче», работают в одежде, произведенной в Барнауле.

ГК «Спецобъединение».
ГК «Спецобъединение».
Дмитрий Лямзин.
Производственные мощности.
Производственные мощности.
ГК «Спецобъединение»
ГК «Спецобъединение».
ГК «Спецобъединение».
Дмитрий Лямзин.

Во время пандемии коронавируса руководство компании приняло решение о частичной переориентации производства на выпуск дефицитной продукции — гигиенических масок для лица и одноразовых костюмов. Фабрика продолжала работать, чтобы врачи, работники пищевых производств, сотрудники жизнеобеспечивающих и стратегических предприятий и экстренных служб могли каждый день решать важнейшие для общества задачи.

«Несмотря на ситуацию с распространением новой коронавирусной инфекции, наше предприятие сумело не только сохранить объем реализации продукции, но и нарастить его — увеличение составило более 15%", — отмечает директор ООО «Спецобъединение-Алтай» Евгений Примак.

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