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Жизнь

Барнаульского подростка-героя наградят в Совете Федерации за спасение утопающего

Тринадцатилетнего Тимофея Миронова пригласили на церемонию награждения в Совет Федерации, сообщает ГУ МЧС по Алтайскому краю. Чествование состоится в рамках Всероссийского гражданско-патриотического проекта «Дети-герои».

Тимофей Миронов.
Тимофей Миронов.
ГУ МЧС по Алтайскому краю.

25 июня 2022 года Тимофей спас тонущую восьмилетнюю девочку. Купаясь с друзьями на протоке реки Оби в селе Бобровка, он заметил тонущего ребенка и сразу бросился на помощь. Подросток несколько раз погружался воду, пока поднял девочку со дна, вытащил на берег. Увидев, что она не дышит, позвал на помощь взрослым, которые оказали первую помощь и вызвали Скорую.

Тимофей Миронов.
Тимофей Миронов.
ГУ МЧС по Алтайскому краю.

14 октября глава ГУ МЧС по Алтайскому краю Александр Макаров лично вручил Тимофею Миронову приглашение на церемонию награждения в Москве, а родителям и классному руководителю — благодарности за воспитание.

Тимофей Миронов учится в Гимназии № 40 г. Барнаула и играет в хоккей, как вратарь юношеской команды «Алтай».

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