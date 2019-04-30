Барнаульского школьника зажало в дверях троллейбуса

Неприятная ситуация, по словам женщины, произошла в троллейбусе № 7. Ее сын ехал до конечной, и перед своей остановкой остался в транспорте один. Когда мальчик стал выходить, двери резко захлопнулись, зажав его. Но водитель поехал дальше, не остановился, рассказала Елена.
Дома сын пожаловался матери на боль в спине. Оказалось, что от зажима у него образовалась гематома. Также, по словам женщины, они обратились в травмпункт, где у ребенка диагностировали «ушиб позвонков». Теперь мальчику нельзя ходить на спортивные тренировки в течении месяца.
Женщина жалуется, что на этом маршруте с ее ребенком не впервые происходит неприятная ситуация.
Елена Наимова,
жительница Барнаула:
Зимой ребёнка в морозы высаживали за то, что вовремя не пополнили электронный проездной, а наличных не хватало. Сын шел пешком 7 остановок, отморозив ноги.
Женщина призвала водителей общественного транспорта Барнаула внимательнее относиться к пассажирам.