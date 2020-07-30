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Жизнь

Барнаульского таксиста могут увезти на 5 лет за кражу заднего дворника от припаркованного автомобиля

В Алтайском крае таксист похитил из автомобиля местного жителя имущество на 6 тыс. рублей, сообщает региональное МВД.

Такси.
Такси.
unsplash.com

В полицию обратился мужчина 1978 года рождения. Он рассказал, что ранним утром услышал сработавшую сигнализацию и, спустившись на улицу, обнаружил пропажу.

«Из автомобиля злоумышленники похитили туристическую палатку, задний дворник, компрессор и спойлер багажника», — рассказали в ведомстве.

Сотрудники уголовного розыска вышли на барнаульца 1984 года рождения, работающего в одном из сервисов по заказу такси.

«Стоит отметить, что ранее подозреваемый уже был судим за подобное преступление. Похищенное имущество было изъято по месту жительства задержанного», — уточнили в МВД.

По факту кражи возбудили уголовное дело, таксисту грозит до 5 лет лишения свободы.

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