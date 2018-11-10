Барнаульского тигренка Ермака отвезли в Улан-Удэ

Тигренок Ермак, четвертый тигренок семейства Шерхана и Багиры, проехал на автомобиле через полстраны, сообщают «Наши Новости».

Путь в 2,5 тысячи километров малыш перенес с трудом, но стойко. На каждой остановке заместитель директора Барнаульского зоопарка Александр Чеботарев делал видеоотчет. В Иркутске Ермак за секунды собрал вокруг себя массу поклонников, с ним все фотографировались.

По словам директора Барнаульскиго зоопарка Сергея Писарева, несмотря на расставание с сыном тигрицы Багира выглядит спокойной, а папа Шерхан занят своими делами.

Сразу же по приезду Ермак стал звездой местного ТВ. Он будет жить в Этнографическом музее народов Забайкалья. Там уже построили вольер и заготовили конину для корма.

По сообщению Baikal-daily, стоимость тигренка Ермака — 350 тыс. рублей. Средства были выделены из бюджета Бурятии. Пока содержание тигренка будет обходиться около 20 тыс. в месяц, на взрослого тигра понадобится больше 30 тыс.

Директор Этнографического музея Сергей Мещеряков рассказал, что новый тигренок нужен, так как нынешним двум тиграм уже много лет. Одной тигрице уже исполнилось 17 лет, до этого возраста ее собратья редко доживают.