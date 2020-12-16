Барнаульскому мальчику требуются деньги на лечение в Германии

По словам папы ребенка, 28 октября у мальчика обнаружили опухоль в забрюшинном пространстве. После срочной госпитализации провели биопсию новообразования.
Местные специалисты поставили диагноз низкодифференцированная нейробластома. Для ее лечения в немецкой клинике требовалось 413 тыс. 500 евро.
Для подтверждения анализ отправили в Москву в Национальный медицинский исследовательский центр детской гематологии, онкологии и иммунологии им. Дмитрия Рогачева.
Московские врачи выявили у Андрея Турова саркому Юинга. На тот момент было собрано 40 тыс. евро.
17 декабря семья улетает в Кельн. Сейчас собранных денег хватит только на диагностику. На лечение нужно еще 310 тыс.евро.
Реквизиты для помощи
Сбербанк: 4279 3806 7189 8189 Федор Дмитриевич Туров (папа)
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