Барнаульскому мальчику требуются деньги на лечение в Германии

Трехлетнему Андрею Турову поставили диагноз саркома Юинга. Теперь на лечение в немецкой клинике требуется 310 тыс. евро. Объявлен срочный сбор.

Маленькому барнаульцу требуются деньги на лечение в Германии.

По словам папы ребенка, 28 октября у мальчика обнаружили опухоль в забрюшинном пространстве. После срочной госпитализации провели биопсию новообразования.

Местные специалисты поставили диагноз низкодифференцированная нейробластома. Для ее лечения в немецкой клинике требовалось 413 тыс. 500 евро.

Для подтверждения анализ отправили в Москву в Национальный медицинский исследовательский центр детской гематологии, онкологии и иммунологии им. Дмитрия Рогачева.

Московские врачи выявили у Андрея Турова саркому Юинга. На тот момент было собрано 40 тыс. евро.

17 декабря семья улетает в Кельн. Сейчас собранных денег хватит только на диагностику. На лечение нужно еще 310 тыс.евро.