Доцент кафедры государственного и муниципального управления Алтайского филиала РАНХиГС , к. и. н. Всеволод Ильин, рассказывает об истории одного из символов краевого центра — Барнаульском мемориале Славы, которому в этом году исполняется 50 лет.

Вспомним всех поименно.

Горем вспомним своим…

Это нужно — не мертвым!

Это надо — живым.

(Роберт Рождественский)

Слова Роберта Рождественского из «Реквиема» высечены на граните при входе в мемориальный комплекс Славы расположенный на Привокзальной площади г. Барнаула.

30 июня 1965 года на заседании исполнительного комитета Барнаульского городского Совета депутатов трудящихся было принято решение № 376 «О проекте памятника-обелиска в честь 20-летия Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941−1945 гг.» Был объявлен открытый конкурс, в котором приняли участие не только жители города Барнаула, но и представители других городов. Совет Министров РСФСР распоряжением от 24 декабря 1966 года разрешил израсходовать на сооружение мемориала 107 тысяч рублей.

Барнаульский мемориал Славы. Фото предоставлено Алтайским филиалом РАНХиГС

Авторами главных сооружений мемориала стали: скульптор Петр Миронов (1932−2002 гг.) и художник-монументалист Владимир Добровольский (1929−2002 гг.).

Возведенный памятник-обелиск был торжественно открыт 9 мая 1971 года. В этом году данному монументу исполнилось ровно 50 лет. Конечно, за эти полвека мемориал существенно изменился, но основная часть комплекса — «Прощание» — мать провожает сына на фронт и стела-штык, остались неизменны. Скульптуры выполнены из бронзы, весом 7 тонн, высота стелы, олицетворяющей штык — составляет 24 метра и еще 7 метров под землей, стелу изготовили на Колыванском заводе из гранита.

Вторым этапом стало возведение щитов с рельефными изображениями войсковых атрибутов, а на щитах имена воинов-барнаульцев, павших на фронте. Эта часть монумента была открыта 9 мая 1975 года. 13 636 фамилий героев Великой Отечественной войны увековечено в пантеоне.

Барнаульский мемориал Славы. Фото предоставлено Алтайским филиалом РАНХиГС

По мнению профессионалов, по уникальности, выразительному качеству исполнения наш Мемориал — один из лучших в России. До 1997 года он имел федеральный статус, но в дальнейшем был передан на баланс города.

Стоит отметить, что в 1981 году решением Барнаульского горисполкома № 210 от 4 мая Привокзальная площадь была переименована в площадь Победы и теперь ежегодно на площади проходят митинги в память обо всех погибших в годы Великой Отечественной войны.