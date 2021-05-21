Вспомним всех поименно.
Горем вспомним своим…
Это нужно — не мертвым!
Это надо — живым.
(Роберт Рождественский)
Слова Роберта Рождественского из «Реквиема» высечены на граните при входе в мемориальный комплекс Славы расположенный на Привокзальной площади г. Барнаула.
30 июня 1965 года на заседании исполнительного комитета Барнаульского городского Совета депутатов трудящихся было принято решение № 376 «О проекте памятника-обелиска в честь 20-летия Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941−1945 гг.» Был объявлен открытый конкурс, в котором приняли участие не только жители города Барнаула, но и представители других городов. Совет Министров РСФСР распоряжением от 24 декабря 1966 года разрешил израсходовать на сооружение мемориала 107 тысяч рублей.
Авторами главных сооружений мемориала стали: скульптор Петр Миронов (1932−2002 гг.) и художник-монументалист Владимир Добровольский (1929−2002 гг.).
Возведенный памятник-обелиск был торжественно открыт 9 мая 1971 года. В этом году данному монументу исполнилось ровно 50 лет. Конечно, за эти полвека мемориал существенно изменился, но основная часть комплекса — «Прощание» — мать провожает сына на фронт и стела-штык, остались неизменны. Скульптуры выполнены из бронзы, весом 7 тонн, высота стелы, олицетворяющей штык — составляет 24 метра и еще 7 метров под землей, стелу изготовили на Колыванском заводе из гранита.
Вторым этапом стало возведение щитов с рельефными изображениями войсковых атрибутов, а на щитах имена воинов-барнаульцев, павших на фронте. Эта часть монумента была открыта 9 мая 1975 года. 13 636 фамилий героев Великой Отечественной войны увековечено в пантеоне.
По мнению профессионалов, по уникальности, выразительному качеству исполнения наш Мемориал — один из лучших в России. До 1997 года он имел федеральный статус, но в дальнейшем был передан на баланс города.
Стоит отметить, что в 1981 году решением Барнаульского горисполкома № 210 от 4 мая Привокзальная площадь была переименована в площадь Победы и теперь ежегодно на площади проходят митинги в память обо всех погибших в годы Великой Отечественной войны.