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Жизнь

Барнаульскому телеграфу исполнилось 155 лет

13 ноября исполнилось 155 лет со дня открытия в Барнауле первой городской телеграфной станции. Сегодня функции телеграфа выполняет цех документальной связи, который действует в структуре Алтайского филиала компании «Ростелеком».

Барнаульскому телеграфу исполнилось 155 лет.
Барнаульскому телеграфу исполнилось 155 лет.
Фото: «Ростелеком»

В ноябре 1867 года ученый и краевед Степан Гуляев передал сообщение в Русское географическое общество об открытии в Барнауле телеграфа и служении по этому поводу благодарственного молебна. Телеграф находился в Барнауле на улице Пушкинской, 47. После сильного пожара в 1917 году он переехал в здание на улице Интернациональной, 74. В те годы Барнаул был третьим городом в Сибири после Омска и Томска, который получил прямую связь с Санкт-Петербургом. Расцвет предприятия пришелся на 60−90 годы прошлого века, когда численность работников доходила до тысячи человек.

В конце 1980 годов концепция современного универсального телеграфного центра, которую вынашивали в Управлении связи Алтайского края, положила начало «телеграфной революции». В 1995 году новосибирские и алтайские связисты совершили технологический прорыв — разработали станцию телеграфную, интегрированную (СТИН) и станцию «ЯРО-ТЛГ», которые позже составили конкуренцию многим зарубежным и отечественным производителям. Два компьютера в итоге заменили оборудование, которое занимало три этажа Барнаульского телеграфа.

Барнаульскому телеграфу исполнилось 155 лет.
Барнаульскому телеграфу исполнилось 155 лет.
Фото из архива «Ростелекома».
Барнаульскому телеграфу исполнилось 155 лет.
Барнаульскому телеграфу исполнилось 155 лет.
Фото из архива «Ростелекома».

Функции современного телеграфа — прием, передача и контроль доставки телеграмм, техническое обслуживание станции СТИН, ремонт оконечного оборудования у клиентов.

«В цехе документальной связи Алтайского филиала „Ростелекома“ сейчас работают 23 сотрудника, которые обслуживают Алтайский край и Республику Алтай. Кроме обычных телеграмм, цех продолжает принимать заказы от органов власти и силовых ведомств, поскольку телеграф до сих пор незаменим как надежный канал коммуникации. В 2021 году наши сотрудники приняли и обработали в двух регионах более 100 тысяч телеграмм», — сообщил директор Алтайского филиала ПАО «Ростелеком» Сергей Лавренюк.

Большой вклад в развитие Барнаульского телеграфа внесли Василий Остапенко, который 20 лет руководил предприятием, Александр Богачев — руководитель и инициатор технического прогресса и кардинальных изменений в работе телеграфа в 1980—1990 годы, Сергей Зарубин — участник «телеграфной революции», Михаил Царегородцев — директор Барнаульского телеграфа в 1990 годы, Геннадий Куликов — старейшина Барнаульского телеграфа. А также женщины-телеграфистки, которые проработали на телеграфе 30−40 лет — Белла Семухина, Валентина Горлова, Федосия Бирюкова, Лидия Жукова, Галина Юрьева и другие.

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