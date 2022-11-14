Барнаульскую активистку и журналистку выпустили из СИЗО

Журналистку и активистку Марию Пономаренко выпустили из СИЗО. Барнаульский суд избрал для нее меру пресечения в виде домашнего ареста, пишет amic.ru со ссылкой на Telegram-канал RusNews.

Семья Пономаренко подала прошение о домашнем аресте, и суд удовлетворил его.

«Теперь (Мария Пономаренко) сможет увидеться со своими несовершеннолетними детьми», — отмечают в публикации.

Уточняется, что на заседании Мария была в хорошем настроении и чувствовала себя бодро.

Адвокат журналистки Дмитрий Шитов сказал, что большинство свидетелей по делу опросили. В беседе с движением «Мягкая сила» он заявил, что следствие могут закончить в этом году.

Ранее суд продлил арест активистки Марии Пономаренко. Напомним, дело возбудили из-за ее поста в Telegram об обстреле драмтеатра в Мариуполе.